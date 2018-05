L’OPERA DI BRYCE DESSNER DEI THE NATIONAL LIVE IN ITALIA PER 2 DATE

“Music for Wood And Strings” è un’opera per quartetto di percussioni scritta da Bryce Dessner, compositore di fama internazionale e membro del gruppo The National, ­divisa in quattro movimenti della durata complessiva di 40 minuti circa. Viene eseguita su originali «Chord Sticks» amplificati, simili a dulcimer o a chitarre slide, strumenti unici costruiti ad hoc da Aron Sanchez di New York, percossi usando matite, archi di violino e slide permettono ai musicisti di suonare pattern armonici, melodici e ritmici puntellati da singoli elementi di batteria distribuiti tra i quattro esecutori.

“Music for Wood and Strings” è stata commissionata dalla Carnegie Hall nel 2013 ed eseguita e registrata in esclusiva dal quartetto americano So Percussion. Ora la composizione è stata concessa per la prima volta ad un altro ensemble, gli italiani Blow Up, che la eseguiranno in prima europea al Ravenna Festival 2018. Con questa composizione Dessner coinvolge gli ascoltatori nel timbro unico dei suoi strumenti e li incatena in un elaborato dialogo ritmico finemente costruito.

Ecco le 2 date italiane:

20 giugno 2018 – Ravenna – Ravenna Festival

06 luglio 2018 – Treviso – Festival Arsenale