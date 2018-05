QUARTO ALBUM PER TRUST FUND A LUGLIO. “CARSON MCCULLERS” è IL PRIMO SINGOLO

Trust Fund, il progetto del musicista indie-pop di Bristol Ellis Jones, ritorna con il suo quarto album, “Bringing The Backline”, la cui uscita è prevista per il prossimo 2 luglio. Il seguito di “We Have Always Lived In The Harolds” (2016) è stato registrato per la maggior parte al Jt Soar di Nottingham ed è stato prodotto, mixato e masterizzato da Patrick Hyland. Il primo singolo estratto si chiama “Carson McCullers” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Bringing The Backline” Tracklist:

1. Blue X

2. Jonathan

3. Embarrassing!

4. Carson McCullers

5. A song

6. King Of CM

7. Alexandra

8. Wipe it down

9. Abundant

10. The Mill