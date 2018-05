PASSENGER ANNUNCIA “HELL OR HIGH WATER”, IL NUOVO SINGOLO

Mike Rosenberg, Passenger, annuncia “Hell Or High Water”, il nuovissimo singolo che anticipa il disco in uscita a breve per Black Crow Records/Cooking Vinyl/Edel. Il nuovo album di studio, il decimo, di cui verranno presto indicati titolo e data di pubblicazione, segue il precedente “Young As The Morning, Old As The Sea”, l’ultimo disco pubblicato a settembre 2016 che, in una sola settimana dalla sua uscita, ha raggiunto la N.1 della Album Chart in UK, Australia, Nuova Zelanda e Svizzera, con singoli al top degli airplays radiofonici ed un lunghissimo tour mondiale che lo ha visto impegnato in oltre 97 concerti e 23 busking shows.

“Hell Or High Water”, a quanto dicono le note stampa, si ispira al Nord America, sia musicalmente che nel testo, mostrando un rinnovato approccio di Passenger al pop-folk di matrice americana. Il brano è una fotografia dei paesaggi e delle atmosfere (naturali e musicali) dell’America del Nord e parla della strada come viaggio, sia in senso stretto che come metafora del viaggiatore nascosto in ognuno di noi.

A breve verranno annunciate maggiori novità sul nuovo disco in arrivo, il decimo di studio, e sul tour, ma già dal primo singolo, scritto e prodotto da Mike Rosenberg col collaboratore di lunga data Chris Vallejo, si intuisce aria di cambiamenti – personali e di conseguenza musicali – per Passenger!