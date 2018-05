SANANDA MAITREYA (EX TERENCE TRENT D’ARBY): 3 LIVE ITALIANI A LUGLIO

Sananda Maitreya annuncia oggi sul suo sito, Sananda.org, un tour in Italia che vedrà il poliedrico artista impegnato in una serie di 3 concerti estivi a luglio.

Artista, compositore e produttore multi-strumentista prima noto come Terence Trent D’Arby negli anni Ottanta e Novanta, ha creato hits come “Wishing Well”, “Delicate”, “Sign Your Name”, “Let Her Down Easy” ,“O Divina”. Dopo quattro anni lontano dai palchi, Sananda Maitreya torna a suonare dal vivo dove presenterà il suo ultimo imponente lavoro, “Prometheus & Pandora” e celebrerà trent’anni di musica. “Prometheus & Pandora”, pubblicato nel 2017, è un lavoro in tre volumi – “Prometheus”, “Pegasus” e “Pandora” – che contiene ben cinquantatré brani per 178 minuti di musica. Prodotto ed interamente suonato da Sananda stesso, è il suo undicesimo album in studio (dopo “Introducing The Hardline”, “Neither Fish Nor Flesh”, “Symphony Or Damn”, “Vibrator”, “WildCard!”, “Angels & Vampires”, “Nigor Mortis”, “The Sphinx”, “Return to Zooathalon”, “The Rise of The Zugebrian Time Lords”).

“Nel sollevare le nostre voci per raggiungere il coro del mondo” racconta Sananda “punteremo i nostri strumenti verso le stelle che brillano luminose attraverso gli occhi dell’amore e saremo uniti come delle campanelle appese al sempreverde albero della Vita”.

Sananda sarà accompagnato, in questa sua nuova avventura, dalla ‘Sugar Plum Pharaohs’, una fantastica band di 4 elementi, con la partecipazione straordinaria di Luisa Corna che ha fornito la voce di Pandora ed il lato femminile dell’ultimo triplo album.

Ecco i tre live nel dettaglio:

martedì 17 luglio 2018

MILANO – ESTATE SFORZESCA

Piazza Castello

apertura porte ore: 20.00 – inizio concerto ore 21.30

prezzo del biglietto: 20,00 Euro + d.p.

biglietti in vendita su Ticketone (online ed offline) dalle ore 11 di venerdì 18 maggio

giovedì 19 luglio 2018

TREVISO – SUONI DI MARCA

Bastioni San Marco – Viale Bartolomeo D’Aviano, 1

inizio concerto ore 22.30 – ingresso libero

venerdì 20 luglio 2018

LAGO DI CALDONAZZO (TN) – BLUE LAKE FESTIVAL

inizio concerto ore 21.00 – ingresso libero