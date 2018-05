IL VINILE DEGLI ARCTIC MONKEYS E’, IN INGHILTERRA, IL PIU’ VENDUTO DEGLI ULTIMI 25 ANNI

Innarestabili Arctic Monkeys. Non solo l’ennesimo numero uno in classifica (come tutti i lavori precedenti), ma ora ecco un record che li vede superare anche il buon Liam Gallagher (che chissà se avrà preso bene la cosa). Le copie vendute in totale sono 86.000, ma quello che ha segnato il record sono le copie vendute in vinile, che segnano il numero mai raggiunto negli ultimi 25 anni, ovvero 24.500, che sbaraglia il precedente primato appartenente appunto all’ex voce degli Oasis, che nella prima settimana aveva venduto 16.000 copie del suo esordio “As You Were”.

Nel frattempo Alex Turner viene spesso incalzato, in qualche intervista, sul perché non faccia uscire qualcosa a nome suo, senza l’intervento della band, ma lui è molto chiaro: “Mi piace la loro compagnia. Ad esempio, in questo progetto non ero sicuro di cosa stavo facendo e stavo perdendo completamente il filo. Poi, quando Jamie [Cook, chitarrista] è venuto a Los Angeles, per unirsi a me, abbiamo lavorato insieme a qualcosa e attraverso il suo incoraggiamento, improvvisamente, mi sono sentito completamente diverso. [Cook] è entusiasta di questo, esattamente come si entusiasmava per qualche idea nella sua camera da letto, a casa di sua madre, quando avevamo 16 anni, è come se sentissi ancora la sua eccitazione.“

L’unico disco solista di Turner, fino ad oggi, resta l’EP “Submarine”, che ha fatto da colonna sonora al film omonimo, uscito nel 2011.