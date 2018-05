MARK LANEGAN & DUKE GARWOOD ANNUNCIANO IL DISCO COLLABORATIVO “WITH ANIMALS”, IN USCITA AD AGOSTO

Heavenly Recordings annuncia “With Animals”, il secondo album di Mark Lanegan & Duke Garwood, in uscita il 24 agosto.

I 12 brani dell’album sono spettrali e robusti, spesso definiti dallo spazio tra i suoni. Un fischiettio spettrale si muove intorno ad una nota pulsante in “Lonesome Infidel”; la dura storia di “Feast to Famine” fluttua sopra ai riff di chitarra così distorti da essere a malapena riconoscibili. Lanegan & Garwood hanno condiviso il video per “Save Me”, il primo singolo e opening track dell’album e hanno annunciato una serie di date per questo autunno in Europa.

Negli ultimi dieci anni Lanegan e Garwood hanno lavorato insieme all’album “Black Pudding” nel 2013 e agli album solisti di Lanegan (Garwood ha contribuito a “Blues Funeral” del 2012, a Gargoyle del 2017 e subito dopo ha partecipato al tour come musicista nella band di Lanegan). La tecnologia li ha sempre aiutati permettendogli di collaborare da punti diversi del globo: Garwood da Londra e Lanegan da Los Angeles.

Negli anni abbiamo registrato insieme o da soli. Questa volta, ho iniziato l’album da solo, con la compagnia di molti animali,” ha detto Garwood. “E’ arrivato come un flusso, mi sono messo al lavoro ed è uscito qualcosa. La nostra musica è istinto, non c’è molto da dire, solo creare. Penso che se sei in pace con il tuo lavoro e lo senti giusto, fluisce facilmente. La musica non è pensata per essere difficile. Però ogni tanto ti può ridurre in cenere. Fare musica per un cantante, che permetta di vivere con quella canzone, significa colpire l’anima. Non c’è un hit senza una perdita. È un album curativo per noi creatori e anche per gli ascoltatori. Cresce in modo naturale. Noi siamo i giardinieri dei sentimenti sonori.

“With Animals” tracklisting:

1. Save Me

2. Feast to Famine

3. My Shadow Life

4. Upon Doing Something Wrong

5. L.A Blue

6. Scarlett

7. Lonesome Infidel

8. With Animals

9. Ghost Stories

10. Spaceman

11. One Way Glass

12. Desert Song

Vi ricordiamo anche che la Mark Lanegan Band, senza Garwood, sarà in tour quest’estate in Italia per 3 imperdibili date:

15.07 Piazza Duomo, PISTOIA, IT

25/07 La Triennale, MILANO, IT

26/07 Sagrato Chiesa della Collegiata, VERUCCHIO, IT