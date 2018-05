Rumors Festival – Illazioni Vocali 2018 è giunto alla sesta edizione nella splendida cornice del Teatro Romano di Verona.

Il Festival è dedicato alla voce e alle avanguardie culturali.

Nelle cinque precedenti edizioni il festival è stato onorato della presenza di nomi internazionali e nazionali: da Patti Smith alla quale, come città di Verona è stato dato il primo riconoscimento istituzionale italiano, a Tony Bennett che si è esibito al Teatro Romano nella sua prima e unica data italiana, da Rufus Wainwright a Rag’N’ Bone Man, Anna Calvi, Ute Lemper e a Vinicio Capossela, solo per citarne alcuni.

Prosegue dunque questa avventura culturale attraverso la voce cantata, la voce come significato, la voce come strumento musicale, la voce come uno dei più raffinati mezzi di comunicazione esistenti, capace di evocare le più alte sfere emozionali.

La prima serata, il 31 maggio, avrà ospite Noa, pseudonimo di Achinoam Nini, nota al grande pubblico per aver cantato “Beautiful That Way”, tema principale della colonna sonora del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, scritta da Nicola Piovani. Vanta un talento strepitoso caratterizzato da una voce angelica e fiabesca. Donna di grande spessore oltre che artista unica, si batte da sempre per la pace nel mondo.

Sul palco sarà accompagnata dalla sua band formata da Gil Dor (chitarra e direzione musicale), Adam Ben Ezra (contrabbasso) e Gadi Seri (percussioni).

Il 19 giugno sarà la volta di Peppe Servillo (voce degli Avion Travel), una delle più belle e toccanti voci Italiane in duo con uno dei più celebri pianisti jazz italiani, Danilo Rea, per uno splendido omaggio alla canzone partenopea, in un’interpretazione emozionante delle più belle canzoni di Carosone, Murolo, Modugno e tanti altri.

Il 25 giugno vedrà in scena Steven Wilson. Il chitarrista e cantautore inglese è uno dei più importanti rappresentanti contemporanei del rock progressive. «Stiamo battezzando – dice Wilson – una nuova era per la musica che è rabbiosa e rappresenta la ribellione contro i tempi che stiamo vivendo».

Artista geniale, merita il più grande successo come è accaduto con i recenti sold out alla Royal Albert Hall di Londra, ad Amsterdam, Vienna, Amburgo, e in tutte le città europee che ha toccato con questo tour spettacolare.

I biglietti per i concerti sono disponibili presso le prevendite abituali, circuito Ticketone e circuito

Geticket (Unicredit) e hanno un costo compreso tra i 18.00 ed i 43.50 euro.

Per informazioni IMARTS 059644688 – 0458039156

http://www.internationalmusic.it/

I concerti avranno inizio alle ore 21.15.