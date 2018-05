IL NUOVO ALBUM DI BC CAMPLIGHT S’INTITOLA “DEPORTATION BLUES” E USCIRA’ IN AGOSTO

BC Camplight ritorna quest’estate con “Deportation Blues”, il suo secondo album per Bella Union, disponibile dal 24 agosto. BC Camplight ha condiviso la title track dell’LP.

Un disco che rispecchierà gli ultimio travagliati anni dell’autore, che aveva esordito con l’ottimo “How To Die In The North” nel 2015. Troveremo elettronica, arrangiamenti ricchi di melodie audaci che spaziano dal classicismo cantautorale al synth-pop e il rock anni ’50. Quanto ci dice BC Camplight è ricco di speranza: “Non sono mai stato così contento di dove sono adesso, artisticamente parlando“.

Ecco la tracklist:

1. Deportation Blues

2. I’m in a Weird Place Now

3. Hell Or Pennsylvania

4. I’m Desperate

5. When I Think Of My Dog

6. Am I Dead Yet?

7. Midnight Ease

8. Fire In England

9. Until You Kiss Me