AMA MUSIC FESTIVAL: ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EDIZIONE 2018

AMA Music Festival annuncia il cast completo della nuova edizione, la prima a Bassano del Grappa (Vi), che si svolgerà dal 7 al 10 giugno nel Parco Ragazzi del ’99.

The Vaccines (UK), The Notwist (Ger), Cosmo, Daddy G (Massive Attack), Digitalism, Iosonouncane + Paolo Angeli, Bud Spencer Blues Explosion, Selton, Pop X, Eugenio In Via Di Gioia, Francesco De Leo, Go Dugong (dj set), Mèsa, Ropsten e Malus Antler.

Ad aprire il festival, giovedì 7 giugno, la scarica rock’n’roll degli inglesi The Vaccines e dei romani Bud Spencer Blues Explosion.

A seguire, venerdì 8 giugno, le sperimentazioni eleganti e contemporanee dei tedeschi The Notwist e Cosmo, l’artista che con la sua musica sta letteralmente facendo ballare tutta l’Italia passando per i più prestigiosi palchi (compreso il Primo Maggio Roma).

Sabato spazio all’elettronica con Holi, Il festival dei colori per la prima volta a Bassano del Grappa, Digitalism e l’ex Prodigy Leeroy Thornill e al live dei Pop X.

Domenica 10 giugno è invece prevista l’unica data nel nord-est per Iosonouncane + Paolo Angeli oltre a quanto di meglio la scena indie-pop italiana ha da offrire con Selton, Eugenio In Via Di Gioia, Francesco De Leo, Mèsa, Go Dugong (Dj set) e Ropsten.

Giovedì 7 giugno – THE VACCINES, BUD SPECER BLUES EXPLOSION, MESA, ROPSTEN

TICKET: € 20,00 + diritti di prevendita

Venerdì 8 giugno – COSMO, THE NOTWIST, GO DUGONG, MALUS ANTLER Ticket: € 20,00 + diritti di prevendita

Sabato 9 giugno – Holi, Il festival dei colori, DIGITALISM, POP X, LEEROY THORNHILL (ex Prodigy)

Ticket: ingresso gratuito fino alle 18.00 / € 5,00 dalle 18.00 in poi

Domenica 10 giugno – DADDY G (Massive Attack), MARKY RAMONE, IOSONOUNCANE e PAOLO ANGELI, Selton, Eugenio In Via Di Gioia, Francesco De Leo e altri

Ticket: ingresso gratuito fino alle 18.00 / € 5,00 dalle 18.00 in poi

Domenica 10 giugno inoltre, si esibiranno le due band vincitrici dell’AMA Music Contest, organizzato con la collaborazione di Vinile e Techra, che ha visto la partecipazione di più di 60 band da tutto il Veneto.