LA SACRED BONES RISTAMPERà “THE VOICE OF LOVE”, IL SECONDO ALBUM DI JULEE CRUISE

Bene o male ‘Twin Peaks’ e le sue derivazioni aleggiano sempre su di noi. Il 17 agosto la Sacred Bones ristamperà in vinile il secondo album di Julee Cruise, “The Voice Of Love”. Lo stesso giorno uscirà anche un 12″, chiamato semplicemente “Three Demos” in cui saranno presenti tre brani (tra cui la celeberrima “Floating”), in versione demo, registrati per l’esordio “Floating Into the Night” del 1989.

Il successo della Cruise è in gran parte legato alla serie ‘I segreti di Twin Peaks’, di David Lynch e Mark Frost, ma anche a ‘Velluto Blu’ dello stesso Lynch, due lavori ai quali la cantante ha prestato la propria voce. In particolare nel film ‘Velluto Blu’ è presente il brano “Mysteries of Love”, mentre per la colonna sonora del serial ‘Twin Peaks’, la Cruise ha cantato i brani “The Nightingale”, “Into the Night”, “Falling”, “The World Spins” e “Rockin’ Back Inside My Heart”. Queste cinque canzoni sono state pubblicate sul disco d’esordio solista dell’artista, mentre su quello della colonna sonora del serial, ossia “Original Soundtrack from Twin Peaks” sono finite solo le prime tre.

“The Voice of Love” (1993) è il titolo del secondo album, disco nato dalla collaborazione di Lynch, Badalamenti e la stessa Cruise.

Ecco le track list complete delle stampe in vinile:

The Voice of Love:

1. This is Our Night

2. The Space For Love

3. Movin in on You

4. Friends for Life

5. Up In Flames

6. Kool Kat Walk

7. Until The End Of the World

8. She Would Die For Love

9. In My Other World

10. Questions in a World of Blue

11. The Voice of Love

Three Demos:

1. Floating (Demo)

2. Falling (Demo)

3. The World Spins (Demo)