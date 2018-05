GUARDA COURTNEY BARNETT DUETTARE CON LE BREEDERS AL BIGGEST WEEKEND DI BELFAST

Entrambi ospiti del Biggest Weekend di Belfast, festival organizzato da BBC Music, Courtney Barnett e The Breeders si sono ritrovate sulle stesso palco venerdì scorso.

Kim e Kelley Deal hanno raggiunto infatti on-stage la Barnett per suonare insieme “Nameless Faceless” brano contenuto nel nuovo atteso disco dell’artista australiana “Tell Me How You Really Feel” che sarà disponibile dal 18 maggio su MOM+POP, Marathon Artists e sull’etichetta della stessa artista, Milk! Records.

Le collaborazioni tra la Barnett e le Breeders nascono dai loro recenti lavori, Courtney è presente in “Howl at the Summit”, brano contenuto in “All Nerve” (leggi la recensione) disco che ha segnato il ritorno della storica band di Portland, mentre le sorelle Deal hanno aggiunto backing vocals in “Nameless, Faceless” e “Crippling Self-Doubt and a General Lack of Confidence” pezzi contenuti in “Tell Me How You Really Feel”