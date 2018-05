RYLEY WALKER

Prodotto, come il precedente “Golden Sings That Have Been Sung” (2016), da LeRoy Bach (Wilco) insieme allo stesso Walker, “Deafman Glance” è il quarto LP (oltre ai due insieme al concittadino Bill MacKay) per il musicista dell’Illinois. Uscito questo weekend per Dead Oceans, l’album è stato registrato tra i Minmal Studios di Chicago, gli USA Studios e la cucina di Bach.

Dopo gli ottimi lavori precedenti e anche le performance più che confortanti della primavera dello scorso anno qui in Italia, la famosa asticella per questo atteso nuovo lavoro si è alzata e siamo molto curiosi di sapere quali livelli potrà raggiungere il bravo musicista di Chicago.

Lo ammettiamo subito: anche questa volta il lavoro di Ryley ci è piaciuto, c’è poco da fare. Walker non si discute come musicista e il percorso che sta disegnando lo sta portando a maturare ogni passo che fa.

In questo caso, per esempio, risultano molto interessanti le aggiunte di fiati e synth, che, invece di snaturare il suo suono, vi hanno aggiunto ulteriore eleganza e classe: basta ascoltare la opening track “In Castle Dome” per capire che siamo davanti a un prodotto a cui la qualità non viene certo a mancare.

Spostandosi di poco avanti, ecco “Accomodations” con le sue follie jazzy, il suo andamento tranquillo, il piano e il flauto e quella atmosfera sinistra e forse inaspettata, che ci regala un Walker più riflessivo e in un certo senso cinematico.

Il singolo “Telluride Speed”, pur rimanendo gentile (ancora una volta meraviglioso e leggero il suono del flauto) e incredibilmente melodico, si sposta verso territori prog e psych, ma anche qui la naturalezza con cui tutto riesce al musicista dell’Illinois è davvero fantastica.

Esaltante la conclusiva “Spoil With The Rest”, in cui le decise chitarre e un intenso drumming accompagnano i vocals pieni di passione di Walker, che ci sembra assolutamente onesto e probabilmente emozionato.

La prova è superata a pieni voti per il ventinovenne musicista di Chicago: conoscendolo, siamo sicuri che sta già lavorando su qualche nuovo brano, e non vediamo l’ora di sapere dove lo porterà la prossima puntata della sua brillante carriera musicale. Intanto ci permettiamo di consigliarvi di non perdervelo giovedì 26 luglio all’Hana-Bi di Marina Di Ravenna, sua unica data nel nostro paese.