YPSIGROCK FESTIVAL 2018: SI UNISCONO ALLA LINE-UP ALGIERS, SEUN KUTI, KELLY LEE OWENS

Terza infornata di nomi per l’Ypsigrock Festival previsto a Castelbuono (PA) dal 9 al 12 agosto.

Ai nomi già annunciati le settimane scorse si uniscono: Vessels (unica data italiana), Algiers (unica data italiana), Seun Kuti & Egyt ’80, Kelly Lee Owens (unica data italiana), Confidence Man (unica data italiana).

Questi live act si vanno ad aggiungere a The Jesus and Mary Chain (unica data estiva in Italia), The Horrors (data unica in Italia), AURORA (data unica e debutto in Italia), The Radio Dept. (data unica in Italia), …And You Will Know Us By The Trail of Dead, YoungR (data unica e debutto in Italia), Her (unica data estiva in Italia), Blue Hawaii (data unica in Italia), Girls Names (data unica in Italia) e Shame (unica data estiva in Italia), per un’edizione che unisce nomi di artisti di livello mondiale, che hanno segnato la storia della musica indie e alternative internazionale, e astri nascenti, destinati ad imporsi in fretta tra le preferenze degli ascoltatori.

Lineup per day:

Venerdì 10 agosto 2018

THE HORRORS / AURORA / CONFIDENCE MAN / HER / GIRLS NAMES + tba

Sabato 11 agosto 2018

THE RADIO DEPT. / VESSELS / ALGIERS / YOUNGR / BLUE HAWAII + tba

Domenica 12 agosto 2018

THE JESUS AND MARY CHAIN / SEUN KUTI & EGYPT 80 / …AND YOU WILL KNOW US BY THE TRAIL OF DEAD / SHAME / KELLY LEE OWENS + tba