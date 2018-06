ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DEI 1975: ECCO “GIVE YOURSELF A TRY”

Partiamo dalla premessa. Matthew “Matty” Healy (leader dei 1975) ancora a marzo se ne uscì con questa frase: “Se guardiamo ai soli terzi album, “OK computer” o “The Queen is dead”, quello è ciò che dobbiamo fare. Voglio lasciare qualcosa. Voglio che la gente guardandosi indietro pensi ai nostri dischi come ai dischi pop più importanti di questo decennio.”

Paragoni tostissimi, Smiths e Radiohead.

Bene, se il buongiorno si vede dal mattino siamo distanti anni luce da questi due nomi, ma la strada è, ovviamente, ancora lunga per arrivare al terzo disco, successore di “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It” (2016). Nel frattempo ecco “Give Yourself A Try”, accattivante canzoncina dal riff acido e circolare e battuta ritmica spartana. Almeno non hanno fatto i morbidoni e la cosa è già buona di per sé. Certo che il brano resta piacevole, ma nulla di più.

I due dischi citati per ora dormono sonni tranquilli.