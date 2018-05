NOFX SULLA SPARATORIA DI LAS VEGAS: “ALMENO ERANO FAN DEL COUNTRY”

Brutta figura dei NOFX, storica band punk rock americana, l’altra sera sul palco del Punk Rock Bowling & Music Festival di Las Vegas.

Come riportato da molti presenti al concerto uno scambio a microfoni accesi tra il frontman Fat Mike e il chitarrista Eric Melvin e’ sfociato in battute di pessimo gusto in riferimento alla terribile sparatoria dello scorso 1 ottobre al Route 91 Harvest Music Festival di Las Vegas dove persero la vita 58 persone.

Parte tutto con Fat Mike che rivolgendosi al pubblico dice:

Abbiamo suonato una canzone sui musulmani e nessuno ci ha sparati. Hooray.

La risposta di Melvin:

Credo che a Las Vegas ti sparano solo se fai parte di una country band

l’evitabile chiosa del cantante:

Almeno erano fan del country e non amanti del punk rock

Ai fischi del pubblico evidentemente per nulla divertito da tali idiozie Fat Mike replica:

…lo pensavate tutti

Ecco una testimonianze dell’ignobile scenetta:

NOFX thought it would be “hilarious” to joke about the October 1 shootings while on stage in Las Vegas. They said “at least they were country fans and not punk rock fans”. This is disgusting and callous. We will never support anything involving this band ever again. pic.twitter.com/am3R8QJIE6

— Dave and Mahoney (@DaveAndMahoney) 30 maggio 2018