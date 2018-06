Ci piacerebbe avere qualche info in più sugli ottimi Oddshore di Singapore, ma al momento abbiamo davvero poco in mano, se non le parole di Mel, la frontwoman della band, che introduce così “Do You Remember”: “It’s just another heartbreak song. It’s like, you know you want the reassurance but it’s just bad for you”.

Delicatissimo biglietto da visita, con questa dolce chitarra malinconica che, come nella migliore tradizione pop, va a toccare anima e cuore. Applausi.