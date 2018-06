ASCOLTA “I NEVER ASKED TO BE YOUR MOUNTAIN”, LA COLLABORAZIONE TRA BETH ORTON E CHEMICAL BROTHERS

Beth Orton ha annunciato i dettagli della nuova pubblicazione per la sua etichetta.

Registrato quasi 2 decenni fa, ma inedito fino ad ora, “I Never Asked To Be Your Mountain” è un brano realizzato in collaborazione proprio tra Beth Orton e i Chemical Brothers: una cover del celebre brano di Tim Buckley (dall’album “Goodbye and Hello” del 1967).

Beth Orton parla così del pezzo: “Ho riscoperto questo brano quando mi è caduto da una copia mai letta di Guerra e Pace dopo aver traslocato. Il disco riportava la sola scritta ‘Mountain’. Non c’era un lettore CD in casa quindi sono andata in macchina per ascoltarlo e capire cosa contenesse. Mentre me ne stavo seduta lì non avevo idea di cosa stessi ascoltando e continuavo a pensare “Che diavolo è questa roba?” Non mi veniva in mente nulla. Ho chiamato Tom [Rowlands] per capire se si ricordava il pezzo perchè chiaramente era qualcosa che avevo fatto con loro; anche per lui era un ricordo fumoso ma almeno riuscì a collocarlo agli Orinoco Studios a fine anni ‘90s. E’ tutto ancora un po’ nebbioso ma quando ascolto il brano provo un fantastico trasporto di nostalgia mentre sento i beat che crescono.”

Tom Rowlands (the Chemical Brothers) aggiunge: “Ci eravamo in qualche modo dimenticati di questa gemma psichedelica che avevamo fatto con Beth negli anni ’90 ma siamo estremamente felici che abbia ritrovato la vecchia registrazione e l’abbia pubblicata. Ho sempre amato questa canzone con quella selvaggia sensazione cosmica; sembra che l’abbiamo portata in una nuova dimensione ma mi auguro che siamo riusciti a mantenere la crudezza e la passione dell’originale”.

“I Never Asked To Be Your Mountain” è la prima uscita della nuova etichetta di Beth Orton, Lost Leaves. L’etichetta pubblicherà nei prossimi mesi altro materiale inedito delle sue registrazioni degli ultimi 25 anni.