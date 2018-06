EP: CANDYBOMBER

Vengono da Brisbane questi simpatici Candybomber, formati da Stewart, Warren, Anthony, Matt e Fasel, come riporta il loro Facebook. Si diefiniscono “unashamedly nostalgic indiepop” e solo per questo sono già nei nostri cuori e quando guardi i gruppi che citano come influenze ecco che hanno conquistato la nostra piena fiducia: The Wedding Present, Jesus & Mary Chain, Teenage Fanclub, The Darling Buds e The Primitives.

In realtà, andando ad indagare un po’ si scopre che Stewart era già nei The Kensingtons e questo nuovo progetto gli da modo di sfogare il suo lato più power-pop alla Fountains Of Wayne. Questo è il loro EP di 4 brani che esce per la sempre ottima Jigsaw Records di Seattle.