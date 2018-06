IL NUOVO ALBUM DEGLI SPRING KING SI CHIAMA “A BETTER LIFE”. “US VS. THEM” è IL PRIMO SINGOLO

Gli Spring King pubblicheranno il loro secondo LP, “A Better Life”, il prossimo 17 agosto via Island Records. Nella press-release il nuovo disco viene definito come “un passo avanti rispetto al loro debutto”,”Tell Me If You Like To”, uscito nel 2016. La band inglese ci fa inoltre sapere che il processo creativo è stato una collaborazione da parte di tutti i suoi componenti. Il primo singolo si chiama “Us Vs. Them” e lo potete ascoltare qui sotto.

“A Better Life” Tracklist:

1. Static (Intro)

2. Animal

3. Ready For War

4. Let’s Drink

5. Paranoid

6. The Hum

7. Lightning (Interlude)

8. Us Vs. Them

9. Echo Chamber

10. No More

11. Radioactive!

12. Have You Ever Looked Up Into The Sky?

13. Thicker Skin

14. Thunder