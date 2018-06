PER STEPHEN MALKMUS QUELLA DEI PUMPKINS è UNA REUNION “FINTA”

Stephen Malkmus non le manda certo a dire quando dichiara (in una lunga intervista con Spin che lo vede chiacchierare con Tim Heidecker su moltissimi argomenti) che la reunion degli Smashing Pumpkins è “finta”. Tra i lati positivi, l’ex frontmandei Pavement dice che almeno Corgan e soci non ci “annoieranno con il nuovo album o qualsiasi altra cosa“. Certo, ancora ci risuonano nelle orecchie le parole di “Range life” in “Crooked rain, crooked rain” del 1994: “Out on tour with the Smashing Pumpkins/Nature kids, I they don’t have no function/I don’t understand what they mean/And I could really give a fuck“.



Tutto parte da un suo accostamento degli Smashing Pumpkins in tour senza D’Arcy ai Fleetwood Mac senza Lindsey Buckingham. “La band ha già fatto tre reunion finte, delle quasi-reunion, e anche questa volta è così. Io penso che almeno suoneranno solo i loro vecchi successi, senza annoiarci con il nuovo album o qualsiasi altra cosa“. Curioso (ma forse perché non si trattava di una reunion a nome SP) che Malkmus abbia un buon ricordo degli Zwan: “I’m into Zwan. Zwan was good“.

Ricordiamo anche simpatiche legnate di Corgan a Malkmus e ai Pavement nel 2010, dopo aver visto di essere entrambi a uno stesso festival in Brasile: “Ho appena scoperto che suoneremo coi Pavement in Brasile…bello, sarà come uno di quei funerali a New Orleans“. Non mancarono successive aggiunte: “Ho detto questo perché loro rappresentano la morte del sogno alternativo musicale. E’ divertente poi come loro, che ai tempi puntavano il dito contro noi e gli Stone Temple Pilots come band da ‘sold out’ e quindi ‘vendute’ adesso siano reduci da un reunion tour mondiale andato quasi ovunque tutto esaurito. Che noia, loro non hanno cuore. Noi, invece, saliremo su quel palco per suonare nuove canzoni, perché il cuore l’abbiamo eccome“. Chissà ora com’è il cuore di Corgan.