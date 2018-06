ANNUNCIATA LA LINE UP FINALE DELL’ APOLIDE FESTIVAL IN PROVINCIA DI TORINO

È uscito il programma completo di Apolide Festival che, vi ricordiamo, quest’anno si terrà dal 19 al 22 luglio nell’Area Naturalistica “Pianezze” nel comune di Vialfré (TO).

Anche quest’anno Apolide è organizzato dall’Associazione Culturale TO LOCALS e da Dunter e promette al suo pubblico di tutte le età e nazionalità 72 ore di evasione dalla quotidianità all’insegna della buona musica e non solo. Installazioni luminose, arte, teatro, letteratura, sport, enogastronomia, campeggio, relax e attività per bambini in un contesto naturale eccezionale, a soli 30’ minuti da Torino e 50’ da Milano: questi gli ingredienti speciali di un festival che in poco tempo si è guadagnato il soprannome di “Green Man Festival italiano”, entrando a far parte di ​Italian Quality Music Festival ​e di ETEP, lo European Talent Exchange Program, insieme alle più grandi manifestazioni del mondo.

Una line-up che fa della eterogeneità e della qualità musicale il proprio spirito guida e 3 palchi su cui si alterneranno più di 50 artisti provenienti da tutto il mondo: il MAIN STAGE, dove si esibiranno alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale nazionale e internazionale, il BOOBS STAGE, un’area raccolta dedicata a chi ama concerti acustici, incontri e reading, e il SOUNDWOOD STAGE, per gli amanti dell’elettronica e della sperimentazione sonora.

3 i campeggi completamente attrezzati, immersi nel bosco e compresi nel costo del biglietto, che Apolide offre al suo pubblico: il JOONGLA CAMP, a pochi passi dai palchi, per i più giovani e gli appassionati di musica che non vogliono perdersi nemmeno una nota; il QUIET CAMP lontano dal centro di Apolide, pensato per chi ama la quiete e il FAMILY CAMP dotato di ogni comfort per genitori con figli piccoli, dedicato a chi vuole regalarsi un sano momento di relax e festa senza lasciare i propri bimbi a casa.

Ecco la line up giorno per giorno.

19 luglio: Ministri, Joan Thiele, Technoir, Yosh Whale, Xanax Party, Sabasaba, Your Personal Santa Claus, Tutti i colori del buio, Alice Binando.

20 luglio: Alice Merton, Myss Keta, Témé Tan, Populous djset, Andrea Poggio, Krano, Grimm Grimm, Gianni Denitto, Heart of Snake, Lechuck, Federico Pianciola, Nigro & Vietti, Gambo, Emiliano Comollo, Cipi, Whaat?, Alice Binando, Matteo B. Bianchi.

21 luglio: Samuel, Digitalism djset, Bianco, Bruno Belissimo, Dan Owen, C+C=Maxigross, Tobjah, Hallelujah Mother Helpers, Tom Newton, Gambo, Andrea Passenger, Cristian Bevilacqua, Stay G, Paolo Locci, Alice Binando, Circoluce, Andrea Pomella.

22 luglio: Dj Gruff feat. Gianluca Petrella, Indianizer, Hofame, Gambo, Simone Cerrotta aka Primitive, Paolo Locci, Alice Binando, Circoluce.

Biglietti singoli e Abbonamenti disponibili qui: http://bit.ly/apolide2018