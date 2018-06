“DANCE ON THE BLACKTOP” è IL TERZO ALBUM DEI NOTHING. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “ZERO DAY”

“DANCE ON THE BLACKTOP” è IL TERZO ALBUM DEI NOTHING. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “ZERO DAY”

“Dance On The Blacktop” è il terzo album dei Nothing e arriva a due anni dall’ottimo sophomore “Tired Of Nothing”: il nuovo disco della band shoegaze di Philadelphia, che sarà realizzato ancora una volta dalla Relapse Records, vedrà la luce il prossimo 24 agosto. Il primo singolo estratto da questa nuova fatica si chiama “Zero Day” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Dance On The Blacktop” Tracklist:

01. Zero Day

02. Blue Line Baby

03. You Wind Me Up

04. Plastic Migraine

05. Us/We/Are

06. Hail On Palace Pier

07. I Hate The Flowers

08. The Carpenter’s Son

09. (HOPE) Is Just Another Word With A Hole In It