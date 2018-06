IDLES ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO E UNA DATA MILANESE

La band post-punk inglese ritorna in Italia con un’imperdibile data il 22 novembre al Circolo Magnolia di Milano, per presentare il nuovo album “Joy As An Act Of Resistance”, in uscita il 31 agosto per Partisan Records.

22 Novembre – Circolo Magnolia, MilanoE

Prevendite dall’8 giugno alle 10 su

https://www.diyticket.it/events/Musica/1229/idles

Il nuovo album “Joy As An Act Of Resistance”, in uscita il 31 agosto per Partisan Records e anticipato dal video di Colossus, è un inno alla vulnerabilità, oggi quanto mai capace di ristabilire gli equilibri di una società confusa e miope. Canzoni dirette e di forte impatto comunicativo per celebrare le differenze e l’importanza dell’individuo sulla comunità. Il messaggio della band è chiaro: without our community, we’d be nothing

Guarda il video del primo estratto “Colossus”: