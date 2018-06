“THE SONGS OF OTHER ENGLAND” è UN GRANDE PASSO AVANTI RISPETTO AL PRIMO DISCO: LA NOSTRA INTERVISTA CON SEAN MCGHEE DEGLI ARTMAGIC

di Riccardo Cavrioli e Riccardo Oliboni

I casi della vita. Il mio buon amico Andrew Montgomery (ex leader dei Geneva) mi ha parlato spesso di Sean McGhee. Il produttore aveva lavorato proprio sull’album solista di Andrew e avevo apprezzato, dai suoi racconti, l’etica lavorativa e la competenza di Sean, che fino a quel momento conoescevo per il lavoro con artisti piuttosto affermati e per l’album d’esordio degli Artmagic, il gruppo condiviso con Richard Oakes, chitarrista dei Suede. “Become The One You Love” (2012) era stata una bella sorpresa. In questi ultimi mesi il progetto di Sean e Richard ha ripreso quota, in vista del nuovo album, “The Songs Of Other England”, atteso il 15 giugno.

Ho scritto a Sean per chiedergli un’intervista e dopo un po’ di convenevoli il discorso è finito su Andrew Montgomery e su come lo conoscessi. La riposta di Sean mi ha lasciato sorpreso e divertito: “Ah, ma allora sei tu QUEL Ricky! Andrew mi ha parlato molto di te!“.

Pensa te, Andrew aveva fatto da elemento “collante” tra me e Sean: ci “conoscevamo” senza esserci mai nè visti nè sentiti. Sta di fatto che, dopo aver rotto il ghiaccio, la nostra chiacchierata è stata davvero gradita e piacevolissima. Credo proprio che anche il lettore più esigente troverà estremo piacer nel leggere le risposte di Sean alle mie domande, perché ricche di dettagli e di estrema sincerità.

E’ quindi con grande gioia che proprongo quest’intervista con Sean McGhee. Buona lettura…

Ciao Sean, come stai? Da dove ci stai scrivendo? Qui in Italia il tuo lavoro non è ancora noto a tutti, puoi parlare della tua carriera artistica?

Ciao Ricky. Scrivo dal mio studio a Tottenham, a nord di Londra.

Lavoro come musicista dal 1999. La prima cosa che mi è mai stata pagata è stato un remix per un gruppo di rock gotico norvegese chiamato Beyond Dawn. Kate Havnevik era un vocalist ospite e abbiamo continuato a fare un bel po’ di lavori insieme. Mi sono trasferito a Londra nell’estate del 1999 e da allora ho lavorato a tempo pieno come programmatore, addetto al mixer, produttore, scrittore e cantante. Ho trascorso gli ultimi 5 anni come membro della live band di Alison Moyet, cantando cori e suonando synth e basso e con lei ho suonato più di 100 spettacoli. Ho anche collaborato alla stesura di due canzoni nel suo ultimo album (“Other” del 2017). Nel corso degli anni ho lavorato con Alanis Morissette, Robyn, Sugababes, Britney Spears, Kate Havnevik, Andrew Montgomery, Temposhark, Dido e molti altri.

Mancano pochissimi giorni alla pubblicazione del vostro nuovo album: come ti senti?

Penso davvero che “The Songs Of Other England” sia un grande album, un grande passo avanti rispetto al primo disco e ne sono molto orgoglioso. L’abbiamo finito all’inizio di febbraio e uscirà il 15 giugno. Sono eccitato per le persone che lo vorranno sentire, perché sembra proprio che ormnai ne parlo da molto tempo. Ho lavorato duramente per farlo sentire, fin dal momento in cui l’abbiamo terminato, facendo una capillare campagna stampa e radio, cercando di ottenere recensioni e tutta quella roba classica. È dispendioso in termini di tempo ed estenuante. Inoltre, visto che devi iniziare a inviare musica alle persone ancora prima della pubblicazione, beh, sembra quasi che non uscirà mai! Al contrario, il nostro primo album è stato completato a settembre 2011 e non è uscito fino a luglio 2012, perché stampa e la radio ci chiedevano di posticipare. Ad un certo punto ci è stato chiesto se sarebbe potuto uscire a settembre 2012, il che vuol dire che sarebbe passato un anno intero dalla fine dell’album! Abbiamo dovuto dire di no. Quindi, far passare solo 4 mesi dopo il suo completamento per la pubblicazione, beh, è abbastanza buono, davvero.

C’è qualcuno che potrebbe lamentarsi del fatto che sono passati ben 6 anni dal debutto. Eppure continuo a pensare che tu e Richard siate molto impegnati e che ogni album di Artmagic sia davvero un miracolo, perché credo che non sia facile per voi avere momenti per lavorare insieme. Cosa ne pensi?

Capisco se le persone pensano che sia passato molto tempo tra i dischi, e lo è, ma sono stai 6 anni impegnativi. Sono stato in due tour mondiali con Alison Moyet, ho mixato due album live di quei tour e ho scritto anche canzoni con lei. Ho terminato l’album di Andrew Montgomery, pubblicato e portato in tour e ho fatto anche un sacco di altre registrazioni. Nel frattempo, Richard ha scritto e registrato tre album con Suede e ha fatto due tour. Tra tutto ciò, Richard e io abbiamo realizzato musiche per un documentario che non è mai uscito e abbiamo scritto 25 canzoni per il nuovo album! Ma come si suol dire, se vuoi fare qualcosa, fallo fare a una persona impegnata. Posso capire che le persone siano impazienti, ma vorrei spiegare che Artmagic è un “lavoro d’amore”, non sarà mai una cosa a tempo pieno per noi, eppure ne siamo appassionati e vogliamo essere sicuri di poter dedicare il giusto tempo a questo progetto.

La cosa principale è che abbiamo deciso, fin da subito subito, di lasciare che la nostra mancanza di tempo influenzasse il modo in cui realizzare l’album. Se non puoi permetterti di dedicarsi 6 mesi, allora non farlo. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Avevamo dei punti ben precisi: scrivi prima le canzoni. Lavora sugli accordi. Niente ore passate su minuscoli dettagli di produzione che nessuno avrebbe mai sentito. Non spendere mesi in un testo, soprattutto. Abbiamo scritto tutto velocemente: ci saremmo incontrati nel mio studio intorno alle 11.30, bevuto un caffè, scambiato qualche pettegolezzo e poi iniziato a scrivere. Mi sedevo al piano, Richard avrebbe preso la sua chitarra acustica. E questo è stato fatto. Quasi tutte le canzoni sono partite così, da zero. Alle 16.30 Richard sarebbe tornato a casa. Io a casa mia a scrivere i testi. Ed è così che abbiamo fatto l’album in fase di scrittura. Lo stesso approccio con la registrazione. Abbiamo fatto qualche pre-produzione a casa mia e poi ho prenotato 8 giorni in uno studio per realizzare le chitarre di Richard per l’intero album. Alex Thomas ha trascorso 4 giorni nel suo studio a suonare la batteria. Ho passato un paio di settimane a cantare voci, fare basso e overdubs al mio studio, e poi abbiamo portato tutto a Tufty nel Somerset per mixare, cosa che ha richiesto circa 3 settimane per 15 canzoni.

Ho visto (e ce lo confermi con le tue parole) che lavori molto da casa, raggiungendo un livello di produzione da invidiare a studi nobili, puoi rivelare alcuni dei tuoi trucchi?

Il fatto è che tutti gli studi, oggi, sono solo una stanza con un computer. Il mio spazio di lavoro non è enorme, ma ho un bel trattamento acustico, alcuni bei microfoni, un’interfaccia audio di buona qualità e alcuni plugin di alta qualità, oltre a un intero carico di strumenti. Se riesci a raggiungere un livello minimo di qualità con il tuo equipaggiamento, puoi fare un ottimo lavoro di suono. Ma non sono sicuro di avere qualche trucco, davvero. Continuare a farlo finché non è giusto e suona bene, ma non così a lungo da rovinarti la vita. Finisci ciò che inizi. Ognuno ha la stessa tecnologia ora, quindi un buon consiglio è quello di assicurarsi di avere un piccolo set di strumenti che conosci davvero bene. Avere una scelta di 30 diversi plug-in EQ non renderà le tue tracce migliori. Rimuovere le opzioni è fondamentale: troppa scelta significa troppe decisioni, il che porta a “decidere in seguito”, e ovviamente non lo farai mai. Impegnati e vai avanti. E trova la tua voce.

Entrambi i tuoi lavori, dal mio punto di vista, sono i viaggi: il primo a livello interno, il secondo invece più esterno, verso gl ialtri. Che ne dici?

È una valutazione molto perspicace la tua. Il primo album ha una buona dose di autobiografia, anche se non è necessariamente un diario: i temi venivano spesso da cose presenti nella mia vita personale, sulle quali lavoravo. Ma in questo nuovo album non volevo farlo di nuovo. In parte perché la mia vita non è così interessante e in parte perché volevo provare qualcosa di nuovo. Così, molte delle canzoni del nuovo album, sono finite per essere dei tratti di vari personaggi: “The King Of Fishers” parla di un pescatore solitario, “The Fruit Of The Mystery” parla di una donna cattolica che sta abbandonando la sua religione, “The Boys ‘Own Book Of Birds “parla di una donna musulmana di mezza età che cerca di riconnettersi con la sua passione per l’infanzia, il birdwatching. E’ stato bello andare in una direzione diversa.

Ricordo una pessima recensione di NME sulla tua voce. Come ci si sente a leggere queste cose?

Non ricordo quella recensione, davvero. Ma in ogni caso è sempre stata una buona idea non soffermarsi su ciò che pensa l’NME. Non l’ho più letto dagli anni ’90. Ho sempre preferito il Melody Maker comunque.

Molte volte, in un progetto parallelo, gli artisti dichiarano di volersi staccare dai suoni e dalle modalità delle loro band principali. Ma voglio chiederti cosa, tu e Richard, avete portato, in questo disco, delle vostre attuali esperienze musicali…

Abbiamo sicuramente portato nuove influenze con noi. Mi sono innamorato della musica folk tradizionale inglese e la maggior parte dei concerti che ho visto in questi giorni sono di artisti di quel genere. Certamente la narrativa e la narrazione stessa di quelle canzoni hanno avuto una grande influenza sui miei testi, questa volta. Ma non volevo iniziare a portare un’estetica folk nel piglio musicale degli Artmagic. Il fatto è che adoro lavorare con Richard perché amo ciò che fa in modo così naturale: il suo modo di approcciarsi con accordi e armonia e la sua scelta di suoni di chitarra sono ciò che funziona davvero per me, e non ha senso collaborare con qualcuno se non si vuole essere sé stessi. Questo è il modo che mi guida creativamente. Richard stesso ha sicuramente apportato alcune nuove idee: ha ascoltato spesso gli ultimi due album dei Talk Talk, molto dei Genesis di Peter Gabriel, i Thee Oh Sees, insomma una tavolozza piuttosto varia.

Abbiamo povviamente parlato del nostro primo album prima di iniziare e poi fare questo approccio diverso ad allora. “Become The One You Love” era pieno di dettagli, non è un album con molto spazio. È anche pieno di voci: mi sento come se fossi in ogni battuta di ogni canzone, e quando non ci sono, beh, c’è ancora una voce di accompagnamento, insomma ero un po ‘stufo del suono della mia stessa voce. Quindi abbiamo deciso di provare e scrivere canzoni con una sola voce, con un suono più spoglio, avremmo fatto uno sforzo per fare delle pause dove ci fosse ancora una melodia definibile, ma senza aggiungere la voce. È qui che sono entrati in campo i miei synth analogici: se ascolti “The Clean Room”, ad esempio, la linea synth è praticamente il coro della canzone. Ci sono alcuni momenti del genere nel nuovo album e penso che sia un buon passo avanti per noi.

Il titolo dell’album richiama l’altra Inghilterra. È una volontà di guardare oltre? C’è qualcosa di sbagliato in questa Inghilterra che ci spinge a guardarne un’altra con maggior con fiducia? Pensi che ci siano troppe canzoni per la “solita” Inghilterra?

Al momento guardo l’Inghilterra e sospiro: cosa non c’è di sbagliato in questa Inghilterra in questo momento? La Brexit è un disastro. Il nostro governo è pieno di inumani bastardi che fanno guerra ai poveri, ai disabili, agli ammalati e a chiunque non sia bianco. È un momento terribile per questo paese. C’è stata, per decenni, tutta una crisi su cosa significasse “essere inglese”. Per molto tempo, l’unica volta in vedevi la bandiera inglese fuori dalle partite di calcio era nelle mani di persone che avresti attraversato la strada per evitare. Poi ci fu una ridefinizione dell’ essere inglese. Sembrava che tu potessi parlare di esserlo in un modo inclusivo e orgoglioso senza essere sciovinista. E poi è arrivato il voto sulla Brexit e, a mio parere, l’ottimismo è andato subito via.

Ma, devo essere chiaro, “The Songs Of Other England” è in realtà una canzone che parla di canzoni e cantanti folk inglesi, dello scoprire questa ricchezza di una musica bellissima troppo spesso non celebrata e nascosta alla vista. Quindi “l’altra Inghilterra” – è un’altra Inghilterra che è sempre lì, ma non sempre visibile. Vedi solo quello che vuoi vedere. Quando si arriva a questo, capisci che ci devono essere milioni di “altre Inghilterre”. Hai la tua vita e i parametri che hai impostato per questa e non ne vedi necessariamente al di fuori, così una volta che diventi consapevole di quelle altre vite o culture al di fuori del tuo piccolo mondo, beh, devono sembrare “altro”. Inoltre io stesso mi sono sempre sentito un estraneo. Vengo da una famiglia irlandese e ho vissuto lì per 11 anni, ma da bambino ero sempre “troppo inglese” per essere accettato in Irlanda, e “troppo irlandese” per essere accettato in Inghilterra. Quindi non mi sento totalmente irlandese o totalmente inglese, e tutto mi sembra “altro”.

Quasi nel momento esatto in cui abbiamo scritto la title track, Richard ha detto che sarebbe stato un grande titolo per l’album, e aveva ragione. Ma l’abbiamo scritto prima del voto sulla Brexit e temevo che la gente pensasse che fosse per quello e ho pensato che avremmo dovuto chiamare l’album diversamente. Alla fine abbiamo deciso che era un titolo troppo bello da non usare e che, al massimo, avremmo solo dovuto spiegarne il significato.

Spesso quando leggo recensioni su di voi, trovo la parola “progressive”. È un termine che pensi possa adattarsi alla vostra musica?

Siamo entrambi fan del rock rock progressive degli anni ’70 e quelle influenze si sentono. Certo, chiunque si aspettasse un brano di 15 minuti con assoli di chitarra e batteria senza fine, beh, resterebbe deluso. È più un colore nella nostra tavolozza che una direzione definita.

“The Dark Of The Human Heart” è davvero una canzone cupa e inquieta, con queste chitarre che esplodono poi nel finale. Sembra davvero la canzone più arrabbiata che avete mai fatto! Cosa ne pensi?

È arrabbiato e triste. Guardare come la “cosa pubblica” è cambiata negli ultimi 5 anni ti spinge a questo. La stampa e le piattaforme di social media sono state felici di dare fiato letteralmente alle persone peggiori sulla terra. Non sto facendo nomi, figurati, ma tutti conosciamo il tipo di persone di cui stiamo parlando e poi non voglio che quale estraneo esaltato mi insulti su Twitter. Ma una di queste persone, in particolare, era talmente “tossica” che la cosa mi ha colpito. Un giornale nazionale si accontentava di pagare a questa persona una grossa somma per scrivere, ogni settimana. la spazzatura più odiosa e fascista. I lettori del giornale mandavano giù tutto e per tutto questo tempo la loro fama crebbe. Mi ha fatto pensare alla natura della psiche umana. Ci piace pensare che ci siamo civilizzati, che siamo migliori degli schiavisti, che siamo migliori dei nazisti, che siamo migliori delle inquisizioni. Parliamo molto del cuore umano come di un ricettacolo di amore e calore. Ma ho iniziato a pensare che forse il cuore è ,in realtà, la cosa che ci trascina giù, che si appoggia all’odio e alla violenza, ed è solo l’intelletto umano a fare da contrappeso a quei terribili istinti. E sai cosa ti dico? Gli eventi in corso sembrano darmi ragione. Ed è deprimente

Devo ammettere che non ero sicuro se inserire o meno la canzone nell’album, perché è difficile provare e parlare di una così grande idea in così poche parole: sembra così piccola rispetto a tutto quello che sta succedendo adesso. Ma alla fine, abbiamo deciso che doveva essere lì, nel disco.

La canzone che più mi ha colpito è “The Boys’Own Book Of Birds”, puoi dirci come è nata?

Avevo quel titolo nel mio taccuino da anni, perché suonava bene, ma non mi chiedevo mai veramente cosa significasse! Succede molto spesso: mi viene in mente qualcosa, ne prendo nota, ma è solo una volta che inizia il processo di songwriting che inizio a dare un senso a quanto scritto come un concetto vero e proprio. Ad un certo punto il titolo mi è tornato in mente e ho iniziato a pensare a qualcuno che aveva avuto un libro sugli uccelli da bambino – probabilmente ricevuto da uno zio o zia, piuttosto che da un genitore – e si era innamorato del birdwatching. Da qualche parte lungo la linea che avevo in mente, ho deciso che fosse una ragazza musulmana. Poi ho pensato a lei come a una donna di mezza età, probabilmente con dei figli e un lavoro, con i suoi hobby abbandonati perché non riusciva a trovare il tempo per loro. Succede spesso, perdi le cose che ami perché non ci sono abbastanza ore nella giornata. Ma si dovrebbe trovare il tempo per loro, perché fanno parte di ciò che sei. Quindi il libro è diventato la cosa con cui voleva riconnettersi, tornare indietro con il suo binocolo e passare un po ‘di tempo nel vento e nella pioggia sull’estuario del Tamigi, guardando gli uccelli che piombano sull’acqua e volano.

Musicalmente, però, ci è voluto un po’ per capire bene dove andare a parare. E’ iniziata come una bossa nova, e ha funzionato abbastanza bene fino alla sezione centrale, quando è andata in malora, perché c’era un testo davvero terribile in quella parte, che mi faceva “venir voglia di morire” ogni volta che lo sentivo e poi ci voleva troppo tempo per tornare al coro. Così un giorno abbiamo messo il pezzo al microscopio; una volta deciso che doveva cambiare, abbiamo risolto il tutto molto velocemente. Ma ormai volevamo anche allontanarci dal suono della bossa nova. Così, abbiamo provato a seguire la linea di una chitarra shoegaze e suonava così bene che abbiamo capito che doveva essere cosi. Era importante che il suono della canzone fosse abbastanza “soft focus” – le voci sono effettate, le chitarre riverberate. Penso che sia davvero edificante e in crescita e ne sono molto soddisfatto.

Ho letto che sarete in grado di suonare dal vivo solo l’anno prossimo, come sono state le vostre precedenti esperienze con il pubblico?

Per la maggior parte ci siamo divertiti a suonare dal vivo. Certo, qualche volta è stato un disastro. Abbiamo suonato nella tenda dedicata ai suoni acustici in un festival scozzese. Il tizio che doveva suonare prima di noi non si è presentato. Per colmare il vuoto, qualcun altro è andato sul palco e ha improvvisato canzoni reggae in acustico per 30 minuti. Quello ha svuotato la tenda. Siamo saliti sul palco e il mio synth ha dato i numeri. C’erano 4 persone tra il pubblico e uno di loro come se fosse ubriaco ha sparlato di noi per metà del set. E per finire, dopo 10 minuti dall’inizio, la tenda accanto ha deciso di ospitare una band death metal che ha sepolto il resto delle nostre canzoni.

L’ultima domanda è inevitabilmente sul nuovo disco dei Suede. Sei riuscito a sentirlo?

Non l’ho ancora sentito, ma sono sicuro che sarà molto buono. Ho adorato “Night Thoughts” e penso sia un vero passo in avanti per i Suede. Spero che continuino su quella direzione.