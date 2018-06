ANNA CALVI ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “HUNTER” IN USCITA IL 31 AGOSTO

Mentre attendiamo le sue date italiane (30 luglio a Gardone Riviera, Brescia e il 31 luglio a Rimini) ecco che Anna Calvi annuncia il nuovo album “Hunter” atteso per il 31 agosto via Domino.

Prodotto da Nick Launay (Nick Cave, Grinderman) ai Konk Studios di Londra, con una produzione aggiuntiva a Los Angeles, l’album è stato registrato insieme alla band di Anna, composta da Mally Harpaz che suona vari strumenti e Alex Thomas alla batteria. Hanno inoltre collaborato Adrian Utley dei Portishead alle tastiere e Martyn Casey dei The Bad Seeds al basso. L’album, secondo le note stampa, è caratterizzato da una nuova freschezza, un’energia primordiale entro la quale la Calvi supera i limiti della sua chitarra e della sua voce, spingendosi oltre qualsiasi cosa abbia registrato in passato.

Per la cantautrice e chitarrista britannica, è stata una catarsi, un’opportunità per essere maggiormente sincera. Lei vuole esprimersi rimanendo “libera dall’idea che il genere sia una cosa data, libera dalla preoccupazione di come le persone possano giudicarmi in base a ciò che faccio con il mio corpo e con me stessa. Per me questa è una visione utopica”. Anna Calvi parla così del disco: “Sto dando la caccia a qualcosa – desidero di più, desidero esperienze, azione, libertà sessuale, intimità, il desiderio di sentirsi forti, protetti ed infine, il desiderio di trovare qualcosa di bello in questo caos. Voglio andare oltre il gender. Non voglio scegliere fra il maschile e il femminile che è in me. Sto combattendo contro il sentimento di estraniazione e cercando un posto che mi faccia sentire a casa.Lo scopo di quest’album è quello di essere primordiale e bellissimo, femminile e mascolino, vulnerabile e forte, essere il cacciatore, ma anche la preda”.

“Don’t Beat The Girl Out Of My Boy” è il singolo apripista.

Ecco la tracklist:

1. As A Man

2. Hunter

3. Don’t Beat The Girl Out Of My Boy

4. Indies Or Paradise

5. Swimming Pool

6. Alpha

7. Chain

8. Wish

9. Away

10. Eden