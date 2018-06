TRACK: THE CATHERINES Every time you say it’s okay I know it is okay

Se amate il jangle pop il nome dei The Catherines potrebbe esservi familiare. Direttamente da Amburgo questo progetto, gestito dal buon Heiko Schneider, sforna, con discreta cadenza, canzoni adorabilmente e classicamente guitar-pop. Il nostro consiglio è quello di cominciare proprio dalle ultime uscite, ovvero “Every time you say it’s okay I know it is okay” e “Yes you’re beautiful to look at but so ugly inside”, per poi, sul bandcamp del gruppo, andare a scoprire anche tutte le altre meraviglie (da notare sempre i titoli deliziosi, tra cui un “Is Your BigMouth Girlfriend Really So Charming?”, che si capisce subito quale gruppo vuole omaggiare!) in cui troverete anche la nostra preferita, ovvero l’irresistibile “Good Golly Goo – I never thought that I could love someone as much as I love you”.