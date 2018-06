THE BREEDERS

Oh finally!

Anche in Italia arrivano i Breeders dopo quasi tre lustri di carriera, bissando stasera a Milano, in Santeria, la data stellata ferrarese di ieri. Precisamente sono in giro per presentare il nuovo “All Nerve” uscito qualche mese fa, come sempre sulla storica label inglese 4AD; disco sempre di livello che completa il mosaico di una discografia monstre. Band in costante stato di forma eccellente, indie rock senza fronzoli, suonato con il sorriso e quella sorprendente e palpabile emozione come fosse il primo concerto al liceo davanti ai compagni di classe.

Una Kim Deal quasi commossa dall’effetto del pubblico, per altro nemmeno così numeroso considerando la grandezza e la statura di una compagine di diritto (e con lode) nei libri di scuola – azzardo saremo stati in 500 per la prima milanese ever – intona uno dietro l’altro tutti i brani più significativi dell’intera produzione, un piccolo ‘best of’.

C’è spazio anche per la solita “Happiness is a Warm Gun” dei baronetti e un’acclamatissima “Gigantic”, quel primo singolo seminale dei Pixies, proprio cantato da Kim nel lontano 1988. Fiumi di chitarre, a volte anche 2 bassi, 24 pezzi tutti d’un fiato e davvero tutto quello che avresti immaginato di ascoltare sulla carta: non si sono risparmiati nulla.