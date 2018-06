TRACK: THE CANDESCENTS

Il fastidio che proviamo quando “il passato” di una band viene cancellato proprio non riusciamo ad esprimerlo. I Candescents vengono da Columbus e ora sono sotto contratto con la Dirty Hit, la stessa di 1975 e Pale Waves. Paiono un gruppo nuovo di zecca, in realtà sono già in giro dal 2015 e ricordo bene il loro esordio “Back of Your Hand”, in cui sembrava di ritrovare la stessa abrasività dei primi Vines.

Poi li ho persi di vista e penso abbiano fatto anche un EP, ma, ripeto, ci potrebbe essere stato altro, solo che ora sono venduti come prodotto nuovo, quindi in giro non si trova più nulla di loro, se non il nuovo singolo “Boyfriend” che è un bel power-pop dalla melodia facile facile. Eccolo qui…