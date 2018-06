VILLAGERS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “THE ART OF PRETENDING TO SWIM”. GUARDA IL VIDEO PER “A TRICK OF THE LIGHT”

VILLAGERS ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “THE ART OF PRETENDING TO SWIM”. GUARDA IL VIDEO PER “A TRICK OF THE LIGHT”

Conor O’Brien, titolare unico del progetto Villagers, annuncia il quarto album in studio, “The Art Of Pretending To Swim”, in uscita il 21 settembre su Domino distribuzione Self.

Dopo l’album del 2015 “Darling Arithmetic” (leggi la recensione), il nuovo lavoro di O’Brien si ricollega al debutto dei Villagers “Becoming A Jackal” del 2010 e all’album del 2013 “{Awayland}” (leggi la recensione), ma aggiunge una ritrovata profondità e un assortimento completo di dettagli sonori, sia analogici che digitali, creando mood frenetici e scrivendo brani facilmente accessibili. Tematicamente l’album racconta di paure esistenziali e speranze in quest’era distopica fondata sulla tecnologia.

L’album è stato scritto, prodotto, mixato e principalmente eseguito da Conor O’Brien nel suo studio a Dublino.

Guarda il video per “A Trick Of The Light”:

Il video per “A Trick Of The Light”, il primo singolo tratto dall’album, è diretto da Bob Gallagher. Riguardo alla collaborazione Conor ha affermato:

Io e Bob ci siamo incontrati per discutere delle tematiche e siamo giunti alla conclusione che l’unica opzione era quella di creare un cortometraggio nel quale seguiamo un protagonista trasandato e sciamanico che misteriosamente innesca uno stato mentale alterato nella coscienza di tutti coloro che incontra, o almeno pensa di farlo. Inoltre volevamo suscitare nel pubblico reazioni quali “cosa diavolo ho appena visto?

O’Brien ha numerosi riconoscimenti alle spalle, come due Ivor Novello Awards (il più recente è quello del 2016 per “Darling Arithmetic”), due nomination ai Mercury Music Prize ed è stato vincitore del Ireland’s Choice Music Prize.

Inoltre la musica dei Villagers è apparsa nella serie tv HBO “Big Little Lies” e Conor ha collaborato con il compositore Nico Muhly al brano presente nel biopic di Paolo Sorrentino “Loro 2”. La Spotify Session di “Nothing Arrived” ha raggiunto più di 100 milioni di stream.

La tracklist di “The Art of Pretending to Swim”

1. Again

2. A Trick Of The Light

3. Sweet Saviour

4. Long Time Waiting

5. Fool

6. Love Came With All That It Brings

7. Real Go-Getter

8. Hold Me Down

9. Ada

“The Art Of Pretending To Swim” è disponibile in diversi formati: deluxe LP (include 10” di una versione da 12 minuti di “Ada” e il B-side “The Art Of Pretending To Swim più il booklet autografato), deluxe LP (include “Ada”/ “This Is The Art Of Pretending To Swim 10”), LP standard, CD e in digitale.