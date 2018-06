I PRAM ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “ACCROSS THE MERIDIAN”. GUARDA IL VIDEO DEL BRANO ESTRATTO “SHIMMER AND DISAPPEAR”

Domino annuncia il ritorno dei Pram.

“Across The Meridian”, in uscita il 20 luglio, è il loro primo album dopo “The Moving Frontier” del 2007.

Guarda il video del primo singolo estratto:

Così come il loro precedente lavoro, “Across The Meridian” mescola brani strumentali e canzoni, intraprendendo la strada verso le colonne sonore, il jazz degli anni 30, un pop soleggiato, musica elettronica e sperimentazioni post-punk. Voci inquietanti e malinconiche compaiono a volte come frammenti di un subconscio surreale, altre come creatrici di storie di brama e rimpianto, portando l’ascoltatore nel mondo inquietante dei Pram.

La band si è incontrata ai Foel Studios in Galles per improvvisare con idee e registrare le basi, prima di completare l’album nel loro studio a Birmingham. Il processo creativo dei Pram si è sviluppato negli anni e riflette dei cambiamenti tecnologici e di formazione della band.

“Across The Meridian” tracklist:

Shimmer and Disappear

Thistledown

Electra

Wave of Translation

Shadow in Twilight

Ladder to the Moon

The Midnight Room

Footprints Towards Zero

Mayfly

Sailing Stones

Where the Sea Stops Moving

Doll’s Eyes