ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DEL BOTANIQUE 9.0 A BOLOGNA

A metà giugno a Bologna è il tempo di BOtanique, che per questa edizione 9.0 si annuncia davvero speciale, vista la concomitanza con le celebrazioni dei 25 anni di Estragon.

Lo storico rock club bolognese porterà infatti ai Giardini di via Filippo Re, nella zona universitaria di Bologna, i festeggiamenti per il suo storico compleanno.

Dal 15 giugno al 21 luglio il BOtanique si appresta dunque a confermarsi come il giardino rock più bello dell’estate grazie ad un ricco programma di concerti ed eventi organizzati nell’ambito di BE Here, Bologna estate 2018, il cartellone promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

Per festeggiare sono stati invitati tanti amici “storici”: band e organizzatori che hanno collaborato con il rock club bolognese nel corso di questo quarto di secolo.

E così arriveranno nel giardino universitario nomi come The Bluebeaters, Africa Unite, Statuto, Tonino Carotone, Rumba De Bodas, tutti artisti “cresciuti” insieme all’Estragon.

Di seguito il programma completo:

Ven 15 giu: A TOYS ORCHESTRA

A quattro anni di distanza da “#ButterflyEffect”, e dopo la collaborazione con Nada che li ha voluti con sé come backing band ufficiale per tutto il tour del suo ultimo lavoro “L’amore devi seguirlo” (2016), A Toys Orchestra tornano con un album che ha il suono del battito cardiaco. “#LubDub”, undici tracce come tappe di un viaggio in un’intimità seducente e straziante. Un disco che trova nella sensibilità emozionale dell’ascoltatore il suo interlocutore privilegiato. Espressione dell’anima di una band che ha scelto di non rinunciare alla propria libertà espressiva, ma di farne un baluardo.

Ore 21.30. Gratuito.

Sab 16 giu: RUMBA DE BODAS

Super Power! è la terza fatica dei Rumba de Bodas, nomade band bolognese che quest’anno festeggia il decennale. La band porterà al BOtanique il suo nuovo show esplosivo, suonando gli inediti e i vecchi classici: una miscela di ritmi e repertori, dal funk allo ska, con laute dosi di vibrazioni latine, per invitare al ballo sfrenato.

Ore 21,30. Gratuito.

Mer 20 giu: RANCORE + CLAVER GOLD + MURUBUTU

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di Hip Hop. Rancore, uno dei più accreditati e acclamati artisti della scena rap italiana, presenta il nuovo album “Musica per bambini”. A dividere il palco con lui Claver Gold, mc marchigiano dalle grandissime capacità liriche e tecniche, e Murubutu, il “narratore” hip hop emiliano con il suo inconfondibile stile di “letteraturap”.

Ore 20.00. Ingresso 15 € + dp

Gio 21 lug: LAVORARE CON LENTEZZA

Proiezione del film del 2004 diretto da Guido Chiesa e da lui stesso sceneggiato assieme al collettivo Wu Ming. Tra gli interpreti gli attori Claudia Pandolfi e Valerio Mastandrea.1976, Bologna. Radio Alice è la radio del movimento: fantasia, rifiuto del lavoro salariato, libertà sessuale e provocazioni culturali. La radio, situata in via del Pratello, è tenuta sotto controllo dalle forze dell’ordine, anche se il tenente Lippolis è convinto che non valga la pena perder tempo dietro a ciò che definisce un branco di studentelli velleitari, artistoidi e drogati. Un mondo estraneo ai tutori dell’ordine e ai “bravi cittadini”, ma anche alla maggioranza dei ragazzi delle periferie. Le vicende di due ragazzi di periferia si mescolano a quelle dei movimenti studenteschi sulle onde di Radio Alice. Presenta il film Pierfrancesco Pacoda. Ospite Marco Orea Malià.

Ore 21. Gratuito

Ven 22 giu: JOAN THIELE

Joan, 25 anni, di origini metà italiane e metà svizzero- colombiane, è cresciuta tra Cartagena e l’Italia. Nel 2016 è uscito il suo primo omonimo EP anticipato dai singoli “Save Me” e “Taxi Driver”. È stata nominata nella categoria Best New Artist degli MTV Awards 2016. A febbraio 2017 è stata scelta da Radio Rai Due come rappresentante dell’Italia a Groningen in occasione del Festival EBBA Eurosonic Norderslag 2017, dove si è esibita dal vivo in concerto. Nel 2017 è uscita con due nuovi singoli: “Armenia” e “Fire”. Da poco è uscito il nuovo singolo “Polite”. In attesa del nuovo album.

Ore 21.30. Gratuito

Sab 23 giu: TONINO CAROTONE

Tonino Carotone è un artista internazionale già “culto” che non ha bisogno di tante presentazioni. Antonio de la Cuesta è cresciuto ascoltando la musica di Luis Aguila, Trini Lopez, Peret, Mina, Rita Pavone, Albano & Romina, Adriano Celentano. Già disco d’oro con l’album “Mondo difficile” vanta collaborazioni con artisti del calibro di Manu Chao, Eugene Huts (Gogol Bordello), Erriquez (Bandabardò) e tanti altri. il 9 Marzo 2018 è uscito il suo nuovo singolo/video Vita Clandestina prodotto da Alborosie. Tra gli altri autori c’è anche Nina Zilli.

Ore 21.30. Gratuito

Lun 25 giu: THE DREAM SYNDACATE

The Dream Syndicate, il leggendario gruppo rock californiano, punta di diamante del paisley underground, saranno in tour in Italia questa estate. Lo scorso 8 Settembre, a trenta anni di distanza dal loro ultimo lavoro, The Dream Syndicate hanno pubblicato il loro quinto e acclamato album in studio, “How Did I Find Myself Here?” via Anti- Records. “A un certo punto durante la creazione del nostro nuovo disco ho detto ai miei compagni di band, “ehi, hai solo una possibilità nella vita di creare un primo album dei The Dream Syndicate per la prima volta dopo 30 anni. […] Abbiamo sentito che le probabilità erano a nostro favore. Gli oltre 50 concerti che abbiamo suonato da quando ci siamo riuniti nel 2012 sono stati tra i migliori live che la band abbia mai suonato, il mix perfetto di improvvisazione e groove rock che è da sempre stato il marchio della band”. Parole di Steve Wynn.

Ore 21. ingresso 20€ + d.p.

Mer 27 giu: TOM WALKER

Dopo aver dominato l’airplay radiofonico per settimane e le classifiche di Spotify, Itunes e Shazam, “Leave a Light On”, la bellissima ballad che lo ha portato al successo, ha anche ricevuto il disco di platino. Inserito dalla BBC nella lista Sound of 2018 e da MTV nella Brand New List 2018, il singolo è stato prodotto da Steve Mac (già produttore di“Shape of You” di Ed Sheeran e “Alarm” di Anne-Marie), raggiungendo oltre 36 milioni di stream su Spotify, mentre il video clip ha ottenuto più di 33 milioni di views su YouTube. Con 70 milioni di stream, il precedente singolo di Tom Walker, “Heartland”, scritto e co-prodotto con Naughty Boy, è diventato una hit radiofonica. È arrivata dopo il successo di “Fly Away With Me” e “Blessings”. Con “Just You & I” Tom ha scalato la HOT AC Chart negli Stati Uniti grazie anche alla performance al Today Show (NBC).

Ore 21. ingresso 20€ + d.p.

Gio 28 lug: PAZ!

A 30 anni esatti dalla scomparsa di Andrea Pazienza, Estragon e BOtanique lo ricordano con il film che ha celebrato il suo inconfondibile stile. Il film del 2002 diretto da Renato De Maria è tratto dai fumetti del disegnatore. Siamo a Bologna, alla fine degli anni ’70. Tre storie si intrecciano e scorrono parallele durante una sola giornata, dalle quattro del mattino all’alba del giorno successivo. I tre personaggi sono: Pentothal, un artista del sud molto pigro, Enrico Fiabeschi, studente fuoricorso, Massimo Zanardi, altro studente malandato e quasi cattivo. Le tre storie scorrono parallele senza mai incrociarsi, e raccontano il disagio di quella generazione ed il loro modo di opporsi ad un tipo di società e di vita che non li soddisfa. Presenta il film Pierfrancesco Pacoda. Ospite speciale Otto Gabos.

Ore 21. Gratuito

Ven 29 giu: RADIO REGGAE + DJ SASSAFRAS

Radio Reggae è il duo elettro-acustico di Barcellona composto da Oski Jah (chitarrista, cantante e leader della band mestiza Zulu 9.30, una delle più importanti realtà reggae della scena spagnola) e Topata (Batteria, Campionatori e sequenze elettroniche, anche lui proveniente dagli Zulu 9.30). Le loro influenze vanno dal reggae, alla cumbia, allo ska e il loro repertorio, oltre a brani propri, è arricchito da versioni di Bob Marley, Manu Chao, UB40, Amy Winehouse, Bruno Mars e altri, rivisitate con nuove sonorità e tanto “love”.

Ore 21.30. Gratuito

Sab 30 giu: STATUTO

Gli Statuto, che celebrano 35 anni di attività, sono una realtà unica nel panorama della musica italiana, con il loro coerente stile mod, con la loro immediatezza e sfrontatezza nei testi impegnati, spesso ironici o sarcastici, aggressivi e umili, con una musica diventata di “moda” che è iniziata con lo ska e si è fusa con il soul e il powerpop, diventando totalmente originale e incatalogabile. Mai “star”, mai lontani idealmente (e geograficamente) da piazza Statuto, luogo di partenza e di creazione culturale, ideologica e musicale del gruppo, sono arrivati su ogni tipo di palcoscenico: dal Festival di Sanremo al concerto per i licenziati della Lancia/Fiat di Chivasso, dal Festivalbar al Leonkavallo, dal Cantagiro al concerto in Plaza De La Revoluciòn all’Habana de Cuba. Sempre con la semplicità e naturalezza che li contraddistingue fin dagli inizi.

Ore 21.30. Gratuito

Mar 3 lug: FRAH QUINTALE

Un pop fresco, che passa attraverso il rap, l’indie e il cantautorato. Il 24 novembre 2017 è uscito il suo primo lavoro sulla lunga distanza. Il disco è interamente scritto da Frah, già considerato dalla critica come uno dei nomi su cui puntare per il futuro. Dopo un tour invernale di oltre 40 date nei

migliori club italiani, quasi sempre sold out, a maggio è partito il “Regardez Moi Summer Tour 2018”. “Missili”, combo di Frah Quintale con Giorgio Poi, si annuncia una hit dell’estate.

Ore 21. Ingresso 12€ + d.p. 15€ in cassa

Mer 4 lug: MULATU ASTATKE

Mulatu è uno dei più importanti musicisti africani di sempre. Negli anni ’60 ha creato il movimento Ethio-Jazz, in cui si fondono tradizione etiope, influenze latinoamericane e improvvisazione jazzistica. Primo africano a diplomarsi alla Berklee Music School di Boston, Mulatu vanta una carriera prestigiosa, impreziosita da collaborazioni con Duke Ellington, Mongo Santamaria e molti altri. La Strut Records lo ha riportarlo negli studi di registrazione (dopo oltre 20 anni) affiancato dal collettivo londinese degli Heliocentrics, per il magico album “Inspiration Information”, accolto entusiasticamente. Ora Mulatu presenta il nuovo lavoro “Mulatu Steps Ahead”.

Ore 21. Ingresso 20€ + d.p.

Gio 5 lug: La Bologna di Mellara e Rossi

Proiezione di “Fortezza Bastiani” (2002) il film cult sugli studenti universitari a Bologna, introdotto da Mellara e Rossi assieme al critico cinematografico Roy Menarini. A seguire Dj set tematico di Morra Mc

Ore 21,30. Gratuito

Ven 6 lug: THE BLUEBEATERS

A due anni da “Everybody Knows”, dopo essere stati la band resident al dopofestival di Sanremo 2018, The Bluebeaters presentano il nuovo album per Garrincha Dischi. Il disco è stato anticipato dal singolo “Tempo”, il primo in italiano, scritto da Diego Mancino e Stefano Brandoni. E quindi tutti pronti per il ritorno della band al BOtanique. La band, come tradizione, reinterpreterà in chiave ska e rocksteady famosi brani del pop italiano e del reggae, del rock e del pop internazionale ma soprattutto i nuovi brani. Un concerto tutto da ballare.

Ore 22. Gratuito

Sab 7 lug: Taranta Night con MASCARIMIRI’

Torna al BOtanique la Taranta Night con una delle bands più apprezzate del Salento. Nati alla fine degli anni ’90 con l’uscita di Claudio ‘Cavallo’ e Cosimo Giagnotti (fratelli di origine Rom) dai Terra de Menzu, una delle prime formazioni che ha contribuito alla rinascita della musica tradizionale salentina, Mascarimirì vantano 10 album e un’attività live che li ha portati in giro per il mondo con il loro “Punk-Dub Tarantolato Salentino”: la sperimentazione che innesta nei groove di “pizzica pizzica” la linea di basso, tecniche di solito estranee alla musica tradizionale Lo spettacolo live PUNK D’AMORE, con cui approdano al BOtanique, presenta una miscela di suoni a metà strada tra il concetto di Dance Hall, tipica del Sound System, e la festa tradizionale del Salento.

Ore 21. Gratuito

Mar 10 lug: JOE BASTIANICH “VINO VERITAS”

Vino Veritas è lo spettacolo, ideato da Joe Bastianich che attraverso l’alternanza di momenti di racconto, musica e degustazioni dei vini della sua cantina di famiglia offre, in un’atmosfera intima e unica uno sguardo inedito sulla vita del celebre Restaurant Man. Preparatevi ad assistere ad uno spettacolo in cui Joe Bastianich porterà sul palco la sua sincerità, mettendosi a nudo davanti al pubblico e svelando tanti aneddoti inediti sulla sua storia come soltanto mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino, in compagnia di amici, si può fare. La musica è la chiave di volta che utilizza per aprirsi con il pubblico: Joe Bastianich ha infatti scritto per l’occasione una decina di brani, tra inglese ed italiano, che danno il ritmo al suo racconto. La sola voce accompagnata dalla chitarra ed un alternarsi di strumenti acustici faranno da supporto al canovaccio dello spettacolo, per sottolineare il desiderio e la ricerca, anche nel suono, dell’aspetto più vero e crudo.

Ore 21,30. Ingresso €.25,00+dp che include live show + 2 degustazioni di vini Bastianich

Mer 11 lug: JOYCUT

JoyCut è un progetto musicale da sempre legato ad una identificativa matrice internazionale.

Fermamente connesso alla tematica ambientale, negli anni ha segnato un profondo tracciato, congiunto, uniforme, fra contenuti di sorta e concreta prassi, al punto da essere stato apprezzato e riconosciuto anche fuori dai confini del nostro paese. Fra il 2013 e il 2016 sono stati quasi 300 i concerti presentati fra Europa, Nord America e Asia. Nel 2018 i JoyCut sono in piena preparazione del loro nuovo disco, (che uscirà ad inizio 2019), quando vengono invitati da Robert Smith (The Cure) al 25esimo anniversario del Meltdown Festival a Londra di cui è Curatore Artistico, come headliner della Purcell Room nel giorno di inaugurazione del Festival, il 15 Giugno. BOtanique ha il piacere di ospitare questo show a Bologna in esclusiva.

Ore 21,30. Gratuito

Gio 12 lug: La Bologna di Mellara e Rossi

Proiezione di “La febbre del fare – Bologna 1945-1980” (2010) il documentario di Mellara e Rossi sulla stagione politica bolognese da Dozza a Zangheri.

Ore 21,30. Gratuito

Ven 13 lug: GODBLESSCOMPUTERS

Lorenzo Nada è Godblesscomputers. Ravennate classe ’84, si forma come beatmaker, producer e dj. Durante un periodo a Berlino, nel 2011 prende vita il progetto “Godblesscomputers” che, ispirato da ritmiche e stilemi della musica black, avanza in territori elettronici mantenendo però fedele il groove e il calore originario del suo suono. Lorenzo è soprattutto un collezionista di suoni; li esplora, cataloga, seziona e ricompone in elementi di sintesi per costruire le sue produzioni. Unisce e alterna texture organiche e ritmiche impazienti, silenzi e pathos, condensazioni del beat a cui corrispondono lunghe sospensioni malinconiche.

Ore 21,30. Gratuito

Sab 14 lug: BOBO RONDELLI

A due anni di distanza dal celebrato “Come i Carnevali”, seguito dal tributo a Piero Ciampi uscito nel 2016, il cantautore livornese Bobo Rondelli è tornato con il nuovo album in studio “Anime Storte” (ottobre 2017). Per comporre questo disco si è fatto ispirare dalla figura delle persone semplici dei giorni nostri, virtualmente ingolfati di amicizie social, ma realmente sempre più soli e alienati. Produzione e arrangiamenti sono affidati ad Andrea Appino (Zen Circus), e nel disco anche la partecipazione di Bocephus King e Francesco Pellegrini (Zen Circus).

Ore 21,30. Gratuito

Mar 17 lug: DAN OWEN

“Dan Owen è indubitabilmente uno degli artisti più interessanti del momento. La sua voce è incredibile” (BBC). Lo abbiamo ospitato l’8/12/17 in occasione di Estragon Days al Teatro Comunale. Accogliamo Dan Owen nuovamente al BOtanique. Le sue canzoni parlano di amore, perdita e un vasto spettro di emozioni universali intermedie. Consegnate alla sua voce ruggente, si potrebbe immaginare che queste composizioni emergano da un’anima vecchia con una grande esperienza alle spalle. E invece Dan Owen è solo un giovane di 23 anni …

Ore 21,30. Gratuito

Mer 18 lug: TÈMÈ TAN

Tèmè Tan è lo pseudonimo dietro cui si cela il giovane songwriter, produttore e polistrumentista Tanguy Haesevoets. Nato in Congo e cresciuto a Bruxelles, dove ancora risiede, Témé Tan amalgama electro-pop a sonorità e ritmi dell’Africa, guidando l’ascoltatore all’interno di una nuova, e finora sconosciuta, dimensione sonora. A documentare il lavoro sopraffino di Haesevoets, il primo album, omonimo, dato alle stampe il 6 ottobre 2017 tramite Pias (Play It Again Sam), all’interno del quale figurano dodici tracce. «Viaggiare è parte di me – spiega – Mi lascio ispirare da chi incontro, dalle tradizioni, per poi proiettare, prima o dopo, tutto quanto all’interno della mia musica…».

Ore 21,30. Gratuito

Gio 19 lug: La Bologna di Mellara e Rossi – FESTA DEI 25 ANNI DI ESTRAGON

Cena Estragon i fondatori riuniti attorno a un tavolo: Michele Mellara, Alessandro Rossi, Moreno Mari “Morra Mc”, Nicola Bagnoli, Simone Gamberini, Fabio Abagnato, Lele Roveri, Guido Rossi, Francesco Strazzari, Vincenzo Bagnoli, Rudy Contri e atri

– 21:00 concerto degli Avvoltoi

– 22:00 proiezione di 10/15 minuti del montaggio di materiali d’archivio fotografici e cartacei che racconta la nascita e le prime due stagioni di Estragon e gli spettacoli e la rassegna del Teatro della Polvere, sonorizzata da Morra Mc.

– 22:15 incontro col pubblico dei fondatori dell’Estragon

– 23:00 proiezione de “L’incontro”, il cortometraggio di Mellara/Rossi presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival di Venezia ambientato nella palestra polare del TPO.

Gratuito

Ven 20 lug: EYO’NLÉ BRASS BAND

Ritorna il BOAfrique, la settimana dedicata al tema Africa in collaborazione con la Onlus Cefa. Per l’occasione arriva la Eyo’nlé Brass Band, una delle poche fanfare africane che è riuscita a farsi conoscere sulla scena internazionale: una tradizione di ottoni dai paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea, che mescola Afrobeat Yoruba, la musica highlife del Ghana e i ritmi voodoo del Benin. Un’incredibile miscela musicale arricchita dalle molteplici esperienze e collaborazioni del gruppo. Si canta, ci si muove, si balla: questa è l’Eyo’nlé Brass Band.

Ore 22,00. Ingresso ad offerta libera per il CEFA

Sab 21 lug: AFRICA UNITE – SYSTEM OF A SOUND

BOtanique si chiude con due assidui compagni di viaggio in questi 25 anni di attività! Africa Unite System Of A Sound è un viaggio, un dialogo tra le due teste pensanti di Africa Unite. Due stili di intendere la musica messi a confronto in un clash che alterna le selezioni di Bunna alle elaborazioni live dub delle stesse da parte di Madaski. Reggae, roots, dub ed elettronica, unite sotto il comune denominatore del sound che, da sempre, ha influenzato la loro produzione musicale. Gran profusione di basse frequenze e costante attenzione al far muovere la dance hall.

Ore 21,30. Gratuito