DESPERATE JOURNALIST LIVE IN ITALIA AD AGOSTO PER ROCK THE BAITA

DESPERATE JOURNALIST LIVE IN ITALIA AD AGOSTO PER ROCK THE BAITA

La band inglese guidata da Jo Bevan sarà in Italia in unica data ad agosto per presentare dal vivo l’ultimo ottimo disco “You Get Used To It” uscito su Fierce Panda ad inizio 2018 (leggi la recensione).

Il quartetto londinese si esibirà per la prima volta nel nostro paese il prossimo 25 agosto all’interno del cartellone del festival Rock The Baita festival che si tiene sull’appenino parmense in località Chiastre, provincia di Parma.