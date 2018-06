TERZO ALBUM PER I FOXING AD AGOSTO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “SLAPSTICK”

A distanza di tre anni dal loro sophomore, “Dealer”, i Foxing ritornano il prossimo 10 agosto, via Triple Crown Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Nearer My God”. Prodotto dall’ex Death Cab For Cutie Chris Walla insieme al chitarrista della band di St. Louis, Eric Hudson con l’aiuto di Joe Reinhart degli Hop Along, il nuovo disco è un grosso passo avanti e un significante cambio di direzione rispetto a ciò che era stato pubblicato in passato, ci fa sapere la press-release. Il primo singolo si chiama “Slapstick” e qui sotto potete vedere il relativo video, scritto e diretto da Josh Call, ex bassista dei Foxing.

“Nearer My God” Tracklist:

1. Grand Paradise

2. Slapstick

3. Lich Prince

4. Gameshark

5. Nearer My God

6. Five Cups

7. Heartbeats

8. Trapped In Dillard’s

9. Bastardizer

10. Crown Candy

11. Won’t Drown

12. Lambert