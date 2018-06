Non ci concedono neanche una foto questi olandesi che rispondono al nome di DriftMode, ma almeno ci lasciano una chiara indicazione di come è il loro suono: “a two-headed rock band spouting out 80’s guitar noise from deepest darkest brabant in the netherlands“.

La traduzione ve la diamo subito. Amate i Jesus & Mary Chain? Bene, allora andrete in estasi per i DriftMode. Non c’è null’altro da aggiungere.

DriftMode by DriftMode

EP ovviamente delizioso!