RYAN ADAMS CI AGGIORNA SUI SUOI PROGETTI FUTURI

Ryan Adams ha dato qualche aggiornamento su tutto quello che bolle in pentola.

Adams ha rivelato di avere diversi album pronti per la pubblicazione, tra cui il disco “Blackhole”, rimasto in sospeso da troppo tempo.

Il musicista, che ha pubblicato il suo 16 ° album in studio “Prisoner” nel 2017, in un tweet, ha dato ai fan un aggiornamento sui progetti sui quali ha lavorato ultimamente. “Ho scritto questo album, ho 17 nuove canzoni. Ho 4 dischi su uno scaffale. Qualcuno vuole sentire “Prisoner” 2 & 3, “Black Hole”? “Live at Capitol Theatre”, “Exile On Main Street” cover live & rehearsal?”

Ha continuato: “Sto solo chiedendo se forse sono pazzo e nessuno lo fa“. I due album live citati nel messaggio si riferivano a uno spettacolo registrato a Port Chester, New York nel luglio 2016 con The Infamous Stringdusters e il suo omaggio ai Rolling Stones al New Orleans Jazz Fest il mese scorso.

“Blackhole” è un disco che risale a oltre un decennio fa. Adams avrebbe dovuto pubblicarlo per festeggiare il Record Store Day nel 2015, ma è rimasto inedito. Ancora nel 2014 diceva di avere diverse versioni del disco.

Sicuramente presto avremo ottime notizie da mr. Ryan Adams

I wrote this album.

I have 17 new songs.

I have 4 records on a shelf

Does anyone want to hear

Prisoner 2 & 3

Black Hole?

Live at Capitol Theater w v@stringdusters

Exile on Main Street cover live & rehearsal?

I’m just asking to see if maybe I’m crazy & no one does. pic.twitter.com/mXyHitWfTK

— Ryan Adams (@TheRyanAdams) 18 giugno 2018