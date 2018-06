THE MOLOCHS: SI CHIAMA “I WANNA SAY TO YOU” IL PRIMO SINGOLO DAL LORO TERZO ALBUM, “FLOWERS IN THE SPRING”

Dopo il convincente sophomore “American’s Velvet Glory”, realizzato nel gennaio dello scorso anno, The Molochs stanno per tornare con una nuova fatica sulla lunga distanza: il nuovo LP della band psych-indie-pop californiana si chiama “Flowers In The Spring” e verrà pubblicato il prossimo 7 settembre via Innovative Leisure. Registrato, come il precedente, al Jazzcats Studio di Long Beach, il nuovo disco è stato scritto tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo. Il primo singolo si chiama “I Wanna Say To You” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Flowers In The Spring” Tracklist:

1. To Kick In A Lover’s Door

2. I Wanna Say To You

3. A Little Glimpse Of Death

4. Shadow Of A Girl

5. Flowers In The Spring

6. Pages Of Your Journal

7. First Time I Saw You

8. And She’s Sleeping Now

9. Too Lost in Love

10. Wade In The Water

11. (She Glows)

12. All The Things That Happen To Me