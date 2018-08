TRACK: HOLLOW HAND Made Up My Mind

E’ davvero in rampa di lancio il progetto psycho-folk di Max Kinghorn-Mills. I singoli a nome Hollow Hand stanno ricevendo consensi e attenzione e, finalmente, nell’ottobre 2018, via Talkshow Records, uscirà anche il tanto atteso album d’esordio.

Kinghorn-Mills, come dicono le note stampa, vuole trovare la salvezza nell’arte: “Probabilmente sto cercando di distogliere la mia mente dagli impatti negativi della modernità. Forse perché non riesco davvero a gestirla“. La musica risultante è una distrazione dal pernicioso e dal pericoloso. L’album è definito come una celebrazione della bellezza. “Cerco di circondarmi di bellissimi oggetti, arte, musica, storie e idee perché sto cercando disperatamente di trovare la felicità e navigare nella mia strada in modo sicuro…la fantasia è sempre stata per me una grande attrazione, il romanticismo e la mitologia nella storia e nell’ arte“.

Con gli Hollow Hand si parla di un progetto interamente “fai da te”, l’album è stato registrato in un giardino, uno studio fatto in casa, messo insieme da tre amici. La natura gioca un ruolo cruciale nel suono di Hollow Hand. Come spiega Kinghorn-Mills: “Quando ho registrato l’album, siamo stati letteralmente influenzati dagli elementi, dal cambiamento delle stagioni. Non avevamo molta protezione dall’esterno, se ci fosse stata una tempesta, beh, ce la saremmo presa, se la DX7 Yamaha si fosse bagnata la sera prima, avremmo dovuto asciugarla. Quando ascolti queste registrazioni potresti notare addirittura i suoni degli uccelli“.

La band conferma tutti gli accostamenti che le sono stati fatti, ovvero Steeleye Span, Fairport Convention, Iain Matthews, Gene Clark, Super Furry Animals, ma anche Eagles e Crosby, Stills and Nash e presenta un nuovo singolo con il bano “Made Up My Mind”, dalle magiche atmosfere. Non vediamo l’ora di sentire l’album!