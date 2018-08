ECCO “STORM”, IL PRIMO SINGOLO DEI BEAUTY IN CHAOS, NUOVO PROGETTO CON MEMBRI DI THE OFFSPRING, THE CURE, THE MISSION, BODY COUNT, VAN HALEN

“Storm”, che potete ascoltare qui sotto, è il primo singolo dei Beauty In Chaos: si tratta di un nuovo progetto, che coinvolge numerosi musicisti di notevole fama. Tra loro troviamo Wayne Hussey (The Mission), Simon Gallup (The Cure), Robin Zander (Cheap Trick), Al Jourgensen (Ministry), Pete Parada (The Offspring), DUg Pinnick (Kings X), ICE-T (Body Count), Michael Aston (Gene Loves Jezebel – Michael Aston), Michael Anthony (Van Halen) e tanti altri.

Curato dal chitarrista di stanza a Los Angeles Michael Ciravolo, il nuovo supergruppo realizzerà il suo album d’esordio, “Finding Beauty In Chaos”, il prossimo 21 settembre: prodotto da Michael Rozon, il disco verrà pubblicato dalla 33.3 Records.

Il singolo “Storm” vede la partecipazione di Ashton Nyte (The Awakening, MGT).

“Finding Beauty In Chaos” Tracklist:

1. ROAD TO ROSARIO ft. Michael Aston

2. STORM ft. Ashton Nyte

3. MAN OF FAITH ft. Wayne Hussey and Simon Gallup

4. 20th CENTURY BOY ft. Al Jourgensen

5. DRIFTING AWAY ft. Robin Zander

6. MEMORY OF LOVE ft. Johnny Indovina

7. LOOK UP ft. Tish Ciravolo

8. UN-NATURAL DISASTER ft. dUg Pinnick & ICE T

9. THE LONG GOODBYE ft. Wayne Hussey

10. BEAUTY LIES WITHIN ft. Johnny Indovina

11. BLOODLESS AND FRAGILE ft. Ashton Nyte

12. I WILL FOLLOW YOU ft. Evi Vine

13. HELIOTROPE ft. Betsy Martin

14. FINDING BEAUTY IN CHAOS ft. Ashton Nyte