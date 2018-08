IL NUOVO SINGOLO DI AURORA SI CHIAMA “FORGOTTEN LOVE”

Dopo il singolo “Queendom”, uscito ad aprile, la cantante norvegese Aurora torna con la ballata “Forgotten Love”.

Lei spiega così il brano: “Forgotten Love è una canzone che mi piace davvero. Penso che le persone possano trovare molti significati personali diversi nel brano. Per me, è come mi sono dispiaciuta per ogni giorno che ho dimenticato di piangere per qualcuno che ho perso. Poi gli anni sono passati, mi sono svegliata e improvvisamente ho realizzato che non ero triste da mesi e in quel momento, non mi sentivo in colpa. Non mi sentivo triste o addolorata. Solo sollevata. Ed è stato bello capire di essere in grado di dimenticare. ”



Il primo album di Aurora “All My Demons Greeting Me As A Friend” è uscito nel 2016.