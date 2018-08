ECCO GLI ORARI, GIORNATA PER GIORNATA, DEL TODAYS FESTIVAL DI TORINO

Inizia questo fine settimana la quarta edizione di TODAYS Festival a Torino da venerdì 24 a domenica 26 agosto. A meno di una settimana dal festival sono sold out in prevendita tutti gli abbonamenti interi per i 3 giorni e gli abbonamenti giornalieri, così come tutti i biglietti di sabato 25 agosto alla ex Fabbrica INCET, oltre ad alcuni workshop TOLAB.

Sono ancora disponibili in biglietteria a sPAZIO211 (apertura ogni giorno ore 17 durante il festival) i biglietti giornalieri delle giornate di venerdì 24 (sPAZIO211 e INCET), sabato 25 (solo sPAZIO211) e domenica 26 agosto (solo sPAZIO211), oltre a tutti gli eventi ad ingresso gratuito.

Questa la TIMETABLE completa dei 3 giorni:

VENERDI’ 24 AGOSTO 2018

ARCA STUDIOS

Via Valprato, 68 – Ingresso gratuito

h 14-18 TOLAB: SUONARE LA LUCE day 1 – SOLD OUT –

h 14-18 TOLAB: Sound & Vision day 1

GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE

Via Cervino, 16 – Ingresso gratuito

programma dettagliato > www.todaysfestival.com/to_lab

h 15-16 TOLAB: IO SONO LA MUSICA CHE ASCOLTO

h 16-17 TOLAB: ANNI LUCE (con Adriano Viterbini)

h 17-18 TOLAB: I CANI. I DISCHI, I BAGNI NEL MARE, L’UMANITA’ (con Letizia Vitali)

h 14-18 TOLAB: OCULUS EXPERIENCE: LA REALTA’ 3D

h 14-18 TOLAB: THE ROAD NOT TAKEN

sPAZIO211

Via Francesco Cigna, 211

Apertura biglietteria: h. 17:00

Apertura porte: h 18:00

h. 18.45 INDIANIZERh.

h. 19.20 BUD SPENCER BLUES EXPLOSION

h. 20.15 KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD -data unica italiana-

h. 21.45 THE WAR ON DRUGS -data unica italiana-

PLARTWO

Via Francesco Cigna, 112 – Ingresso gratuito

dalle h. 19.00 TOUCH MOVEMENTS: con Jon Wozencroft e Mike Harding -esclusiva-

h. 23.00 PHILIP JECK -data unica italiana-

h. 00.00 FABIO PERLETTA

EX FABBRICA INCET

Via Francesco Cigna, 96/17

Apertura biglietteria: h. 22:00

Apertura porte: h 22:30

h. 23.30 COMA COSE – live set

00.30 MOUNT KIMBIE – live set -data unica italiana-

h. 02.00 LENA WILLIKENS – djset -data unica italiana-

h. 03.00 FALTY DL – djset -data unica italiana-

————-

SABATO 25 AGOSTO 2018

ARCA STUDIOS

Via Valprato, 68 – Ingresso gratuito

h 14-18 TOLAB: SUONARE LA LUCE day 2 – SOLD OUT –

h 14-18 TOLAB: Sound & Vision day 2

GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE

Via Cervino, 16 – Ingresso gratuito

programma dettagliato > www.todaysfestival.com/to_lab

h 15-16 TOLAB: LA COMUNICAZIONE NELLA MUSICA

con Max Collini (Offlaga Disco Pax) e Davide Panizza(PopX)

h 16-17 TOLAB: LA REALTA’ VIRTUALE INTERATTIVA (con UOCHI TOKI)

h 14-18 TOLAB: OCULUS EXPERIENCE: LA REALTA’ 3D

h 14-18 TOLAB: THE ROAD NOT TAKEN

sPAZIO211

Via Francesco Cigna, 211

Apertura biglietteria: h. 17:00

Apertura porte: h 18:00

h 18:35 DANIELE CELONA

h 19.20 COLAPESCE

h 20.35 ECHO AND THE BUNNYMEN

h 22.00 MOGWAI

PLARTWO

Via Francesco Cigna, 112 – Ingresso gratuito

dalle h. 19.00 TOUCH MOVEMENTS: con Jon Wozencroft e Mike Harding -esclusiva-

h. 23.00 SIMON SCOTT -data unica italiana-

h. 00.00 GIUSEPPE IELASI

EX FABBRICA INCET – SOLD OUT –

Via Francesco Cigna, 96/17 – Ingresso gratuito

Apertura biglietteria: h. 22:00

Apertura porte: h 22:30

h 23.15 COSMO – live set

h 01.15 MOUSE ON MARS – live set

h 02.00 ACID ARAB – djset -data unica italiana-

h 03.00 RED AXES– dj set -data unica italiana-

————————-

DOMENICA 26 AGOSTO 2018

ARCA STUDIOS

Via Valprato, 68 – Ingresso gratuito

h 14-18 TOLAB: SUONARE LA LUCE day 3 – SOLD OUT –

h 14-18 TOLAB: Sound & Vision day 3

GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE

Via Cervino, 16 – Ingresso gratuito

programma dettagliato > www.todaysfestival.com/to_lab

h 14-18 TOLAB: COME SUONA LA MUSICA DEL FUTURO

h 14-18 TOLAB: OCULUS EXPERIENCE: LA REALTA’ 3D

h 14-18 TOLAB: THE ROAD NOT TAKEN

PARCO PECCEI

Via Francesco Cigna, 136 – Ingresso gratuito

h 16:00 CLIPPER Party – L’accendiamo?

h 17:00 MYSS KETA – esclusive party-

sPAZIO 211

Via Francesco Cigna, 211

Apertura biglietteria: h. 17:00

Apertura porte: h 18:00

h 18:45 GENERIC ANIMAL

h 19.20 MARIA ANTONIETTA

h 20.20 ARIEL PINK -data unica italiana-

h 21.50 EDITORS -data unica italiana-

scopri tutto il festival su:

web: www.todaysfestival.com

facebook: www.facebook.com/TOdaysfestival

DURANTE I TRE GIORNI DEL FESTIVAL SARANNO IN VENDITA IN BIGLIETTERIA A SPAZIO211 (Via Cigna 211-Torino) e INCET /Via Cigna 96/17-Torino) I BIGLIETTI DI:

Venerdì 24 Agosto / singolo sPAZIO211: 25 eu + dp

Venerdì 24 Agosto / singolo INCET: 15 eu + dp

Sabato 25 Agosto / singolo sPAZIO211: 25 eu + dp

Domenica 26 Agosto / singolo sPAZIO211: 25 eu + dp