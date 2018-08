I COCTEAU TWINS RISTAMPANO GLI ULTIMI DUE DISCHI IN UN BOXSET CON B-SIDE E RARITà

Tra il 1993 e il 1996 prima del definitivo scioglimento, arrivato nel 1997, i Cocteau Twins pubblicarono “4 Calendar Cafe” (1993) e “Milk and Kisses” (1996) ultimi due dischi della loro discografia e gli unici non realizzati sotto il marchio 4AD, etichetta che aveva licenziato i precendenti sette lavori della storica band dream-pop scozzese.

Adesso “4 Calendar Cafe” e “Milk and Kisses” torneranno a rivivere in un boxset che comprenderà anche gli EP e i singoli pubblicati in quegli stessi anni. “Treasure Hiding: The Fontana Years”, rimasterizzato agli Abbey Road dai tape originali sotto la supervisione del co-fondatore e chitarrista del trio Robin Guthrie, raccoglierà, oltre ai sopracitati LP, i mini-album “the Snow”, “Otherness”, e “Twinlights” insieme a tutte le b-side che accompagnavano i singoli “Bluebeard”, “Evangeline”, “Tishbite”, e “Violaine”

I 4 CD per un totale di 53 tracce sarà disponibile dal 12 ottobre.

“Cocteau Twins, Treasure Hiding: The Fontana Years” tracklist

Disc 1: Four-Calendar Café

“Know Who You Are at Every Age

“Evangeline”

‘Bluebeard”

“Theft, and Wandering Around Lost”

“Oil of Angels”

“Squeeze-Wax”

“My Truth”

“Essence”

“Summerhead”

“Pur”

Disc 2: Milk & Kisses

“Violaine”

“Serpentskirt”

“Tishbite”

“Half-Gifts”

“Calfskin Smack”

“Rilkean Heart”

“Ups”

“Eperdu”

“Treasure Hiding”

“Seekers Who Are Lovers”

Disc 3: EPs and B-Sides

“Mud and Dark” (Evangeline EP)

“Summer-blink” (Evangeline EP)

“Winter Wonderland” (Snow EP)

“Frosty the Snowman” (Snow EP)

“Three Swept” (Bluebeard single)

“Ice-Pulse” (Bluebeard single)

“Bluebeard (Acoustic Version)” (Bluebeard single)

“Rilkean Heart” (Twinlights EP)

“Golden-Vein” (Twinlights EP)

“Pink Orange Red” (Twinlights EP)

“Half-Gifts” (Twinlights EP)

“Feet Like Fins” (Otherness EP)

“Seekers Who Are Lovers” (Otherness EP)

“Violaine” (Otherness EP)

“Cherry Coloured Funk (Seefeel Remix)” (Otherness EP)

“Tishbite” (Tishbite single)

“Primitive Heart” (Tishbite single)

“Flock of Soul” (Tishbite single)

“Round” (Tishbite single)

“An Elan” (Tishbite single)

Disc 4: B-Sides, Radio Sessions and Rarities

“Smile” (Violaine single)

“Tranquil Eye” (Violaine single)

“Circling Girl” (Violaine single)

“Alice” (Violaine single)

“Circling Girl” (Volume Track)

“Touch Upon Touch” (Volume Track)

“Serpentskirt” (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

“Golden-Vein” (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

“Half-Gifts” (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

“Seekers Who Are Lovers” (Mark Radcliffe Session, 12 March 1996)

“Calfskin Smack” (Robert Elms Session, 10 April 1996)

“Fifty-Fifty Clown” (Robert Elms Session, 10 April 1996)

“Violaine” (Robert Elms Session, 10 April 1996)