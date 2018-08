NUOVO ALBUM E TRE DATE ITALIANE PER I JERUSALEM IN MY HEART. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “THAHAB, MISH ROUJOU’, THAHAB”

Dopo aver realizzato ben due album nel 2015, “If We Die, If If If If If If” e l’omonima collaborazione con i Suuns, i Jerusalem In My Heart stanno per ritornare con il loro terzo album, “Daqa’iq Tudaiq”.

Il disco, che verrà pubblicato il prossimo 5 ottobre via Constellations Records, viene anticipato dal singolo “Thahab, Mish Roujou’, Thahab”, di cui potete vedere qui sotto il video.

La band libanese-canadese arriverà in Europa nel mese di novembre per un tour a supporto di questa nuova uscita e saranno ben tre gli appuntamenti in Italia: mercoledì 21 al Cinema Massimo di Torino, giovedì 22 al Colorificio Kroen di Verona e venerdì 23 al Bronson di Ravenna all’interno del Transmissions Festival.

“Daqa’iq Tudaiq” Tracklist:

1. Wa Ta’atalat Loughat Al Kalam (The Language Of Speech Has Broke Down) (Part 1)

2. Wa Ta’atalat Loughat Al Kalam (The Language Of Speech Has Broke Down) (Part 2)

3. Wa Ta’atalat Loughat Al Kalam (The Language Of Speech Has Broke Down) (Part 3)

4.Wa Ta’atalat Loughat Al Kalam (The Language Of Speech Has Broke Down) (Part 4)

5. Bein Ithnein (Between Two)

6. Thahab, Mish Roujou’, Thahab ((The Act Of) Departing, Not Returning, Departing)

7. Layali Al-Rast (Nights Of Rast)

8. Kol El ‘Aalam O’youn (People Are All Eyes)