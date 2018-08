THE OPHELIAS- ALMOST

THE OPHELIAS- ALMOST [ Joyful Noise - 2018 ]

Una pesca, una farfalla, il colore rosa e una dentiera da semi-vampiro: ecco gli elementi al centro della copertina e dell’immaginario generale di “Almost”, ultima fatica delle The Ophelias.

Proprio la farfalla è un esempio perfetto di come il folk della band al femminile sia sfuggente, straripante e colorato.

Le melodie sono soffici e si poggiano delicate come su dei fiori. “General Electric” già mostra come un pianoforte ben inserito in una struttura di un pezzo possa accentare e dare un senso completamente diverso ad un brano.

Le parti ritmiche e melodiche si intrecciano con grande acume, mai banale. “Fun always comes at a cost”, canta in apertura la Peppet, a divertirsi però sono senz’altro tutti gli ascoltatori che riescono ad andare anche oltre le melodie folk, che sanno dosare l’acustico e i riverberi elettrici.

Un disco da sophemore non è mai un’impresa semplice, ma questa svolta è piacevole da ascoltare e da capire e fa individuare più chiaramente il percorso della band rivelazione.

La composizione di un gruppo così va oltre la semplice rivendicazione di una musica al femminile: esperimenti come The Shirelles e The Ronettes si riaccendono in un progetto come questo.

“O Command” sposta il disco su un piano etereo e delicato e ci porta a comprendere “Almost” per quello che effettivamente è: uno straordinario viaggio personale.

Le linee del disco sono semplici, ma contengono una ricchezza, un’atmosfera che riesce ad essere rock e rivoluzionaria, nonostante i toni sempre bassi e ovattati da una voce di velluto. Un disco che chiaramente “ pò esse piuma e po’ esse fero”.

Il disco non si limita a raccontare delle situazioni, ma è capace di abitarle e tingerle di un colore nuovo.

The Ophelias è freschezza e il disco apre una finestra intima sul modo di scrivere e suonare della band, la strada è quella giusta e noi seguiremo tutto con estremo interesse.

In uno studio di qualche anno fa Jill Matthews scrisse: Women have been absent from history, oggi le donne la stanno scrivendo (la storia) e anche un buon album come questo contribuisce a questa rivoluzione silenziosa e necessaria.