“US” è IL SECONDO ALBUM DI EMPRESS OF. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “WHEN I’M WITH HIM”

A distanza di più di tre anni dal suo debutto sulla lunga distanza, “Me”, Empress Of, ovvero la musicista e produttrice statunitense Lorely Rodriguez, torna con un nuovo LP.

Il suo sophomore, che è stato registrato in South California e che vede la collaborazione di Dev Hynes (Blood Orange), di Sam Griesemer e Jerome Potter dei DJDS e del produttore spagnolo Pional, si chiamerà “Us” e sarà realizzato il prossimo 19 ottobre via Terrible Records / Caroline.

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “When I’m With Him”, che potete ascoltare qui sotto.

“Us” Tracklist:

1. Everything To Me

2. Just The Same

3. Trust Me Baby

4. Love For Me

5. I Don’t Even Smoke Weed

6. Timberlands

7. I’ve Got Love

8. All For Nothing

9. When I’m With Him

10. Again