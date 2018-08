GUARDA SHARON VAN ETTEN ‘COVERIZZARE’ GLI LCD SOUNDSYSTEM IN UN LIVE PER LA BBC

Lo scorso 8 agosto Sharon Van Etten ha preso parte ad un live di BBC Proms, serie di concerti con orchestra organizzati dal noto broadcast britannico, nella magnifica cornice della Royal Albert Hall di Londra.

La cantautrice ha scelto di eseguire una cover degli LCD Soundsystem.

Guarda l’intera perfomance di “New York, I Love You But You’re Bringing Me Down” completametne riarrangiata per l’occasione:

L’ultimo disco in studio di Sharon van Etten risale al 2014, “Are We There” (leggi la recensione) mentre lo scorso novembre “Because I Was In Love”, suo album di debutto del 2009, è stata con il nuovo titolo “(it was) because i was in love” e due bonus track: “I’m Giving Up On You” e “You Didn’t Really Do That”.