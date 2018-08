MARK KOZELEK ANNUNCIA UN ALBUM CON DONNY MCCASLIN E JIM WHITE. ECCO IL PRIMO SINGOLO, “DAY IN AMERICA”

Dopo aver annunciato un nuovo album come Sun Kil Moon, “This Is My Dinner”, in uscita il prossimo 1° novembre, Mark Kozelek rivela anche un altro nuovo LP, questa volta in collaborazione con il sassofonista di David Bowie Donny McCaslin e con il batterista dei Dirty Three Jim White.

L’omonimo nuovo disco, di cui potete vedere la copertina qui sopra, sarà realizzato il prossimo 2 marzo via Caldo Verde Records.

Qui sotto intanto potete ascoltare il recente singolo “Day In America”, che farà parte della tracklist di questo nuovo lavoro: si tratta di un brano che parla del controllo delle armi, della giustizia dei vigilanti e dell’attuale stato dell’America.

Vi ricordiamo inoltre che Kozelek sarà in Italia per un’unico appuntamente nel mese di ottobre: il musicista statunitense suonerà giovedì 18 al Teatro Magnani di Fidenza (PR) in una preview del Barezzi Festival.

“Mark Kozelek With Donny McCaslin And Jim White” Tracklist:

1. Coyote

2. Day In America

3. L-48

4. Couch Potato

5. Cows

6. I’m Not Laughing At You

7. Bay Of Kotor