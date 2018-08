TERZO ALBUM PER DOE PAORO. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO “OVER”

A distanza di tre anni dal suo sophomore, “After”, registrato nello studio di Bon Iver nel Wisconsin, Doe Paoro ritorna con un nuovo LP, “Soft Power”, che sarà realizzato il prossimo 19 ottobre via Anti- Records.

Sonia Kreitzer, questo il suo vero nome, lo ha registrato a Londra insieme al noto produttore Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Sia, Paolo Nutini).

Invece che seguire i panorami elettronici del suo lavoro precedente, la musicista nativa di Syracuse, NY, ma ora residente a Los Angeles, in questo suo terzo album si è lasciata ispirare dalle armonie vocali dei gruppi al femminile degli anni ’60 come The Ronettes, producendo un sound classico e allo stesso tempo contemporaneo.

Il primo assaggio si puo’ ascoltare nel singolo “Over”, di cui qui sotto potete vedere il video (diretto da Clara Mouton).

“Soft Power” Tracklist:

1. Over

2. Cage Of Habits

3. Guilty

4. Loose Plans

5. Cruelty Of Nature

6. Second Door

7. Fading Into Black

8. The Projector

9. Together Apart

10. Roman

11. Walk Through The Fire

12. The Vine