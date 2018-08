TRACK: LIGHTS ON MOSCOW – LORD LET ME KNOW

A volte certe sorprese ti lasciano senza fiato. Questo è il nostro caso. I Lights on Moscow segnano la collaborazione tra Justin Lockey (Editors/ Minor Victories/ Mastersystem) e Hazel Wilde (Lanterns On The Lake). Il primo frutto di questa vicinanzza musicale si chiama “Lord Let Me Know”, anticipo dell’ EP “Aorta Songs Pt 1”, atteso in ottobre.

Abitano vicini, in quel di Newcastle, i due, ma i primi segnali collaborativi si erano già visti anni fa, in un live a New York. L’idea di continuare e approfondire il discorso era rimasta in sospeso, fino ad oggi.

La cosa curiosa è che proprio oggi abbiamo visto come anche i Lanterns On The Lake siano al lavoro sul nuovo album.

“Lord Let Me Know” è magia suggestiva, eterea, sospesa e sognante nella sua parte iniziale ma poi capace anche di farsi più sonica e carica nel finale. Una bellissima sorresa, lo ribadiamo.