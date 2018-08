Come ogni anno, in estate, esce un nuovo album degli Oh Sees: ormai questo è diventato un evento quasi tradizionale per i fan e sinceramente mi fa sempre piacere che una band sia così produttiva, da più di 20 anni poi, però qualche volta si fanno dei passi falsi, ahimè, e uno di questi è proprio “Smote Reverser”.

In una vecchia intervista John Dwyer aveva ipotizzato il suo futuro con gli Oh Sees. Quando si sarà stufato della band la scioglierà e formerà un gruppo “Funk Metal” (!!). Si può dire che al genere ci sia già (quasi) arrivato con quest’album, che però soffre di una grossa dualità, quando forse si poteva portare avanti una via unica.

Una metà del lavoro è tranquilla, quasi come l’ultimo album degli Ocs, ad esempio “Last Peace” ha quel piglio, almeno per metà della sua durata, ma a mio avviso ci sono fin troppe tracce soporifere, o meglio, di maniera, (un esempio concreto è “Moon Bog”, troppo forzatamente simile a tutto quello che si può ormai definire “alla Oh Sees“). Intendiamoci, non è per forza un male, ci mancherebbe, ma la ripetitività telefonata non ci piace.

Certo, poi c’è l’altra metà, più “metal” ed aggressiva che è intrinseca in “Smote Reverser”: pezzi come “Overthrown” oppure “Abysmal Urn” sono l’esempio più azzeccato, era proprio quello che voleva John, ma è stato portato avanti solo in parte, visto che tutta l’opera non è effettivamente così “violenta”.

L’album in conclusione non arriva a quello che è stato “Orc” al tempo, ma va bene così, anzi, chiediamoci se forse questo otrebbe essere l’inizio di un nuova versione degli Oh Sees da parte di John e dei suoi amici…staremo a vedere.