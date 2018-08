ASCOLTA “GOING DOWN SWINGING” IL NUOVO BRANO ‘POLITICO’ DEI RADIO DEPT

In Svezia si avvicinano le elezioni. Il prossimo 9 settembre infatti il popolo svedese sarà chiamato ad eleggere i nuovi membri del Riksdag, ovvero il Parlamento del paese.

I Radio Dept, che come molti loro connazionali denunciano da tempo la crescente popolarità che in Scandinavia stanno raccogliendo destre populiste e movimenti xenofobi , hanno rilasciato un nuovo singolo in occasione di questo importante evento politico che riguarda il loro paese.

Esce oggi “Going Down Swinging” spiegato dai suoi autori con questo comunicato:

Le elezioni nazionali svedesi si stanno avvicinando, questo significa che noi pubblichiamo un nuovo singolo. Cosa altro possiamo fare?

Nel testo ci sono riferimenti a campane di chiesa che suonano e gli ascoltatori non-svedesi potrebbero essere interessati a sapere perchè: nel maggio del 2014 in Svezia è capitato che alcune chiese durante le marce di manifestanti nazisti suonassero le loro campane per avvertire le persone. Non crediamo in Dio ma crediamo che i nazisti dovrebbero essere trattati come nella seconda guerra mondiale.

Il riferimento corre ad una strofa del brano che ‘tira in mezzo’ anche il Moz:

These church bells

I love what they say

Nazis should be dealt with like in Normandie

Only inbreds join an alt right parade

Someone please tell that to Morrissey